Aquella vez que Scottie Pippen visitó Argentina y se midió con un talento local

El exitoso estreno de la serie documental “The Last Dance”, que narra la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, revivió momentos impresionantes de aquel equipo, pero también dio a conocer historias que pasaron desapercibidas en una época en la que la tecnología no se encontraba en el punto evolutivo que se conoce actualmente.

Tal es así que su ladero en aquellos títulos, Scottie Pippen, tuvo un paso fugaz por Argentina tras el primer retiro de “Su Majestad”, más precisamente en 1994, en el que enfrentó en dos oportunidades a un combinado nacional que contó con presencia ensenadense.

Acompañado por su talento y por otra cuota de fortuna, el alero Alejandro Allegretti fue partícipe de aquellas exhibiciones diagramadas por Nike, en las que el actual jugador del +45 de Náutico Ensenada compartió cancha con glorias nacionales del deporte de la naranja y con el propio número “33” de los Bulls, entre tantos otros.

“Con solo verlo a la altura del parqué, te dabas cuenta de que era diferente a todos nosotros. Estaba mucho más arriba”

Alejandro Allegretti,

sobre Scottie Pippen

“Fue en el ´94. Yo estaba jugando en Gimnasia. Y a falta de dos horas para el partido, me habló Pichi (Cerisola), y me dijo que faltaba un jugador y si quería ir. Ellos venían por una gira de Nike. Estaban Pippen, Harold Miner (Miami Heat), Rick Mahorn (ex Bad Boys en Detroit) y varios norteamericanos más que se reforzaron con americanos de acá, como por ejemplo Mel Daniels”, recordó. “Se jugaron dos partidos, el primero en Obras y el otro en el Orfeo de Córdoba”, remarcó. “La verdad es que fue una experiencia inolvidable, por más que ese día jugué pocos minutos”, agregó.

Tan sorpresivo resultó aquel llamado para el jugador que tuvo pasos con ascenso a Liga A en Gimnasia (1986), Quilmes de Mar del Plata (1991) y Deportivo Valle Inferior (1994), como el pedido de Muratore luego del partido disputado en lo que hoy se conoce como el “Templo del Rock”.

“Viajé con mi esposa y mi hermano a Buenos Aires, y cuando me estaba bañando, Horacio Muratore (Presidente de la CABB en aquel momento), me preguntó si podía viajar a Córdoba para jugar al otro día. En ese mismo momento le dije que sí. Me acuerdo que me fui con lo que tenía puesto y el bolso con las zapatillas. No tenía otra cosa”, remarcó entre risas.

Algo llamativo de aquella experiencia, más allá de enfrentar a uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, y en su pico de rendimiento, fue compartir el traslado hacia Córdoba.

“En el vuelo fuimos los dos equipos, con Pippen y todos los que habían venido de la NBA, más todos los jugadores que habíamos representado a Argentina”, explicó Allegretti. “Y resultó ser una persona muy agradable. Había pocos que hablaban inglés, pero su forma de ser y de actuar, demostró que era bastante humilde. Yo no me acerqué mucho porque no sabía inglés. Los que sabían se acercaron y charlaron unos minutos sin ningún problema”, manifestó.

En aquel equipo, dirigido por Guillermo Vecchio, estaban, entre otros: Osella, Oberto, Gustavo `Lobito´ Fernández, Dominé, Gabriel Milovich, Wolkowyski, Farabello y Carlos Romano.

En el combinado nacional estaban futuras figuras como Oberto y Wolkowyski

Argentina perdería los dos encuentros. El primero de ellos por 132-114, mientras que el segundo por 151-120. Sin embargo, el resultado de ambos terminó siendo algo anecdótico para Allegretti, que tuvo la posibilidad de enfrentar al “33” de los Bulls.

“El primer partido no tuve tanta participación. Pero al solo verlo a la altura del parqué, te das cuenta de que son diferentes. Ya en el segundo, que tuve más minutos, me di cuenta de que, por más de que viniera a hacer una exhibición, estaba mucho más arriba que todos nosotros”, explicó. “Y más en ese momento, que había mucha más diferencia. Estamos hablando de un Pippen ya tres veces campeón de la NBA y lo que éramos nosotros que, en ese momento, la parte física nuestra no era lo que es ahora”, agregó. “En ese momento, año ´94, si bien llevaba diez años la Liga Nacional, recién se estaba empezando a plasmar lo que es hoy”, destacó.

Por último, y sobre una historia desconocida hasta el momento, añadió: “Nunca había hablado de esto. El estreno del documental revivió un poco todo. Vi los primeros cuatro capítulos y ahí te das cuenta de lo que eran”, comentó. “Jordan perdió una final de conferencia y no tomó vacaciones. Se puso a entrenar con todo el equipo para el año siguiente, que salieron campeones después de ganarle a Detroit, contra el que siempre perdían”, concluyó.