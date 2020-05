Cincuenta días en Moscú: “Ya no sos el turista que traés plata, sos el leproso que traés la enfermedad”

Alejandra, de 34 años y Martín, de 43, llegaron a Europa el 29 de febrero. Se alojaron en Hungría después de un año de ahorro conjunto y de soñar con conocer países hermosos, con cultura rica y paisajes impresionantes. Claro que nunca imaginaron el calvario que los esperaba. Llevan 70 días dando vueltas por Europa.

Tras pasar 16 días en Hungría comenzaron a escapar de la situación que desató el Covid-19 e intentaron arribar a algún país del cual fuera más fácil poder emprender un regreso a Argentina. Ya tenían un pasaje a Moscú y hacía allí decidieron ir. Pero la situación, lejos de mejorar, empeoró.

Pasaron de casualidad, porque desembarcaron en Moscú el 17 de marzo, y el 18 el país cerró su frontera. Quedaron atrapados en Rusia. A partir de ahí, todo comenzó a ser desconcierto, incertidumbre y maltrato.

“Acá nos tratan como leprosos” dijo Alejandra en diálogo con este medio y explicó un poco los acontecimientos: “Terminamos en Moscú porque veníamos escapando de la situación en un viaje programado. Se desbordó todo, los países empezaron a suspender vuelos y cerrar fronteras y no sabés qué hacer. Podías comprar un pasaje y después te decían que se canceló. En toda Europa lucran con eso. Estábamos en Hungría, decidimos irnos a Rusia, y ya teníamos un vuelo hacia Londres y de ahí ya el regreso. Llegamos a Rusia el 17 y ese mismo día cerraron las fronteras, pasamos de casualidad. Nos pusimos en contacto con la embajada para que nos orienten, pero no tenían idea”

“En la embajada nos dan la poca información que tenían, y no dicen: ‘si no tienen donde quedarse duerman en el aeropuerto’. Y esa fue la primera solución. Finalmente nos recomiendan una aerolínea. Compramos un nuevo boleto, para el 23 de marzo y la que controla el pasaporte se los lleva. Nos vendieron el boleto pero habían cambiado las condiciones de vuelo: cada turista que haya llegado a Moscú y no haya cumplido una cuarentena de 15 días no podía viajar. Y hacía pocos días que estábamos, ya nos habían hecho la prueba y todo. Nos retiraron de la fila y nos dijeron que no podíamos volar”, comentó con fastidio Alejandra.

Y agregó que las empresas “nunca te dicen las condiciones, te venden el pasaje y después te dan la sorpresa. Insistí tanto para que me justificaran el boleto al menos. A ellos no les interesaba hablar conmigo, para ellos tenía que perder el boleto”

Finalmente, tras unas horas de lucha en el aeropuerto y de denigración y maltrato, consigue un comprobante que certificara la compra: “Logro que hablen conmigo, me trataron de inconsciente, bruta e ignorante porque yo tenía que estar en cuarentena...se los acepté para que me reconocieran el boleto. Me comuniqué con la embajada y cambian la postura. Me dan el comprobante y me mandan a la oficina. Fuimos al día siguiente y nos dijeron que no viajarían hasta el 15 de abril. Fuimos el 14 y acá ya habían decretado cuarentena y no pudimos hacer nada”

Ya con la resignación sobre los hombros, ambos asumieron que “ya no sos el turista que traía plata, sos el turista que traés la enfermedad. Pudimos ubicarnos en un departamento, estamos aislados, ya son 70 días en Europa y la aerolínea cambia el vuelo a su gusto. La empresa está en Turquía y no te podés comunicar, te dicen que te dan millas. Y estamos rogando al 11 de mayo para poder ir al menos a la oficina".

Por último, Alejandra comentó que sus sensación es que los varados están sumergidos en incertidumbre plena, sin información y a la deriva: “Uno empieza a entrar en pánico, no hay información, no sabemos ni lo que se habla en Argentina. La situación de los varados está en el aire, y no es que te pueden repatriar gratis, cuesta 1600 euros un pasaje, y los vuelos son contados y los países desde los cuales salen también. Es indignante la situación. Es todo una bomba de tiempo complicada de manejar”.