“Cambié y maduré”, dijo Centurión

El actual jugador de Vélez, que hace algunas semanas perdió a su novia, dialogó en un canal de cable y manifestó el difícil momento personal que le tocó atravesar.

“Si no me levantaba rápido, creo que yo terminaba con mi vida. Si no arrancaba a los dos o tres días, se iba todo al carajo”, manifestó un Centurión auténtico, que agregó haber aprendido de los errores del pasado y reconoció el interés del Xeneize.

“De Boca hay algo, pero mínimo. Si se da la posibilidad de volver, tengo que ir con la cabeza fría. Siempre Boca me tira más. Fui muy feliz ahí. Ahora quiero demostrar que cambié y maduré”, reflexionó.