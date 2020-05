Acusan a un comerciante de matar a un joven que intentó entrar a robarle

Denuncias de usurpaciones, escruches nocturnos, amenazas a la luz del día y, en forma más reciente, un crimen, un incendio y dos sujetos en manos de la Justicia. En dos meses, cuarentena obligatoria por medio, un sector de Los Hornos quedó atravesado por el delito. En esas condiciones ocurrió lo peor y ahora policías e instructores judiciales procuran desentrañar los detalles de un hecho que terminó con la vida de un joven de 20 años. En el barrio no andan con vueltas: “Si nos preguntan a los vecinos les podemos decir lo que pasó. Nos cansamos de avisar que esto iba a pasar”, le dijeron con desánimo a EL DIA.

De lo que hay certezas hasta el momento es que ayer por la madrugada dos chicos forzaron su entrada a una propiedad, un hombre de 45 años los vio, se escuchó un disparo, uno de los intrusos cayó herido al piso y luego fue trasladado, inconsciente, a la UPA de 153 y 66, donde Julio Leonel Cima (20) falleció: lo alcanzó un proyectil -probablemente calibre 22- por la espalda. Los familiares del joven decidieron tomar represalias y fueron hasta la casa del presunto tirador, situada en 63 casi 164, la prendieron fuego con la familia adentro (los bomberos tuvieron que rescatar a dos menores) e intentaron lincharlo.

En el caso interviene la UFI N° 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero, quien pidió la detención del acusado por “homicidio”, mientras avanza en esclarecer la secuencia” en la que el supuesto ladrón recibió el impacto de bala. Uno de los datos clave tiene que ver con el arma homicida, que no pudo ser hallada a pesar del intenso rastrillaje realizado por las fuerzas de seguridad dentro de los restos de la casa quemada y en los alrededores. También quedó detenido el acompañante de Cima, acusado de intento de robo, informaron fuentes judiciales.

La zona en la que sucedió la historia es relativamente nueva (tiene unos 15 años), y se extiende por 160 hasta 165 y desde 60 a 64. Son casas de material que se entremezclan con algunas quintas y, hacia el este, las “cerca” un arroyo que comienza en San Carlos y desaparece de la vista en 166 y 65.

Según explicaron los moradores que viven allí, la tranquilidad del barrio se esfumó en los últimos meses, cediendo lugar a un caos que recrudeció sin control desde el anuncio del aislamiento decretado por el Gobierno nacional. “En la cuarentena se volvió tierra de nadie esto”, no dudaron en sentenciar. Lo más preocupante son las tomas de terreno que afloraron porque “los dueños de las casas en obra no pueden venir y esto lo aprovechan los delincuentes”, señalaron. El miedo entre quienes se animaron a hablar es palpable. A pesar de eso, lograron grabar algunos de los ataques. Pero al denunciar ante las autoridades la respuesta que tuvieron los dejó todavía más asustados: “Nos sentimos muy abandonados”.

Una mujer afectada por esta realidad manifestó que “hicimos muchas denuncias por la usurpación de 163 bis y 62, dos veces en la fiscalía, donde me dijeron que si no era algo grave no me iban a poder ayudar. El personal de la (comisaría) Tercera me dijo que no tienen móviles para mandar y que en todo caso llame al 911 o haga el reclamo en el Ministerio de Seguridad”. Ella, por su parte, les devolvió una premonición: “¿Qué tiene que pasar? Van a matar a alguien. Y eso fue lo que ocurrió”.

La maniobra utilizada para tomar las tierras, cuentan víctimas y testigos, es siempre igual. Se juntan en bandas “de 20 a 30 personas armados con palos, armas, lo que tengan a mano” y se meten a la carrera en la propiedad. Enseguida suman menores para evitar ser repelidos por la Policía.

Conforme a esos relatos, a los dos jóvenes protagonistas de la historia principal se los vio formar parte de estos grupos, y también cometer algunos robos en las proximidades. “Nosotros los conocemos a estos chicos, cada tanto se los llevan presos”, afirmaron. En ese contexto los ubican la madrugada en la que uno de ellos perdió la vida.

Versiones de una muerte

“Anoche (por el jueves) hicieron un raid delictivo”, aseguró un vecino en referencia al fallecido Cima y su cómplice, apodado “Tropon” (19). Acorde a esa declaración, la casa del sospechoso de haber efectuado el disparo no habría sido la única que intentaron atracar en la madrugada. “Primero -siguió con su relato el frentista- anduvieron en 164 bis entre 62 y 63, en finca de un quintero boliviano que los sacó a machetazos” cuando quisieron sorprenderlo. Ese fallido ensayo no los amilanó y caminaron una cuadra hasta llegar al inmueble del almacenero, en 63 y 164. Eran las 5.30.

La crónica debe dar un salto temporal para poder explicar las versiones del fatal desenlace y situarse en dos lugares enfrentados. A las 9.20 de la mañana del viernes, Tropon se presentó en la seccional de Los Hornos. Aseveró que él y su compinche (ya fallecido) habían sido asaltados por un comerciante de la zona y que, en esas circunstancias, Cima recibió un tiro mortal. Con esa información, los efectivos de la dependencia fueron en busca del acusado al que aprehendieron mientras avanzaba la pesquisa. No pasó mucho tiempo hasta que, según fuentes oficiales, se constató que “el almacenero era la víctima de robo”, que éste “sucedió en su local” y que el damnificado “efectuó varios disparos que provocaron el deceso de Cima”. Una de las balas le dio en “el hemitórax izquierdo, región dorsal”. Por el momento, esta última sería la hipótesis más concreta, pero hay una cuestión no menor: el arma (calibre 22) no pudo ser encontrada a pesar del amplio registro. “Debe haber tenido temor por la hija cuando los vio que se le metían y por eso disparó”, indicó un allegado.

Más tarde, Tropón le diría a las autoridades que ambos estaban en el techo de la vivienda, a punto de entrar, y entonces vieron “una sombra”. Él le advirtió a Cima “guarda que te va a tirar”, la pistola se accionó y el chico cayó en el pasto. “Trompón, me dio”, fueron sus últimas palabras.

La familia del fallecido retornó a la escena con la intención de hacer justicia por mano propia. En la vecindad vieron cómo unas 30 personas “prendieron una garrafa y la tiraron adentro del garage de la casa de la familia” y “después arrancaron a los tiros”. La Policía y los bomberos llegaron tras el llamado de alerta y fueron recibidos con piedras y botellas. A pesar de la resistencia, pudieron sofocar las llamas y poner a resguardo a la familia compuesta por un matrimonio y dos hijos menores. El temor a una nueva represalia está latente y la infantería protege la casa.

El almacenero está por ahora, aprehendido, con una situación procesal “complicada”, reconocen fuentes judiciales. Él, por su parte, sostiene que “el pibe se disparó solo” cuanto quiso entrar a su domicilio, lo que resulta difícil de sostener con la trayectoria y destino de la bala. Si el juez confirma su detención, el fiscal Romero lo indagará hoy. Su familia ya no está en el barrio. Y de su casa y su negocio casi nada queda.

