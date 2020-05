Quejas en España por el protocolo para entrenar

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) remitió al Consejo Superior de Deportes (CSD) un reclamo con varias observaciones a su protocolo para la vuelta de los entrenamientos, que será desde hoy y que incluye las próximas competiciones profesionales.

La AFE emitió un comunicado exponiendo la carta remitida al CSD, para aclarar en primer término que el plazo que tuvieron para hacer observaciones fue de una hora y 15 minutos, sin tenerlo previamente como habían solicitado. Por eso consultan “si efectivamente el Ministerio de Sanidad dio el visto bueno a este protocolo”, que “en exclusiva debe dar carta de naturaleza a este tipo de documentos”.

Son cinco los puntos en los que la AFE hace hincapié sobre el documento en sí. Por un lado, en cuanto a “principios básicos”, señala que en caso de contagio las medidas a tomar no deben ser decisión “ni de LaLiga, ni de la RFEF, ni siquiera del CSD”, sino de Sanidad, así como la adquisición y realización de test. En segundo término, pide una “coordinación y supervisión” del cumplimiento del protocolo, a la vez que se refiere al apartado de la reincorporación a la actividad deportiva y pide que se especifique “cuál va a ser ese profesional especialista en Covid-19 junto con el médico que llevarán a cabo esa labor de supervisión”. Prosigue exigiendo un “plan de riesgos laborales” con la manera de actuar “cuando se produzca un contagio”, lo que no aparece explicitado en el documento. Por otro lado, en la “fase de entrenamiento medio”, la AFE no entiende que se “habiliten espacios fuera del hospital o del entorno familiar, y pasar la cuarentena en lugares apartados”, entendiendo que esa “medida es anticonstitucional”.

ESTUDIOS MÉDICOS EN EL ATLÉTICO

El plantel del Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se someterá el miércoles a las pruebas de coronavirus para comenzar la primera fase de los entrenamientos individuales una vez que se conozcan los resultados.