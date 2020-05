Los videojuegos, mucho más que un simple pasatiempo

La industria de los videojuegos está siendo una de las más favorecidas por la cuarentena y los números así lo reflejan. Pero este “boom” va mucho más allá del aumento de ingresos que están teniendo las grandes empresas, porque son cada vez más los argentinos -en su mayoría jóvenes- que ven a los mismos como un trabajo del que poder vivir.

Según reportaron diversos proveedores de internet, el tráfico de la red de videojuegos ha subido de manera considerable desde que se estableció el aislamiento social, obligatorio y preventivo en nuestro país el pasado 20 de marzo y que aún hoy en día está vigente.

La empresa Telecom indicó que, en la primera semana de suspensión de clases por la pandemia del coronavirus, el “consumo de gaming” creció un 100 por ciento con respecto a los días anteriores.

En cuanto al gasto en videojuegos digitales, a nivel mundial alcanzó un récord de 10.000 millones de dólares en marzo, mes en que la población de gran parte del mundo estuvo confinada por la pandemia, según publicó el sitio SúperData.

El dinero desembolsado en los principales juegos de consola aumentó a 1.500 millones de dólares en marzo contra los 883 millones de febrero; mientras que el gasto en juegos en computadoras de alto rendimiento aumentó un 56 por ciento entre los mismos meses.

Pero, como se marcó al comienzo, el crecimiento del llamado “mundo gamer” comprende mucho más que las ganancias de un puñado de empresas. Tanto en Argentina como en el resto del mundo, son muchas las personas que la piensan como un modo de vida y, nuestra región, no es la excepción.

EL CRECIMIENTO DE LOS E-SPORTS EN LA REGIÓN

Los deportes electrónicos, conocidos como eSports a nivel global, están creciendo a pasos agigantados en nuestra región. Un indicativo de esto es que los dos principales clubes, Estudiantes y Gimnasia, ya la incluyen como una disciplina más.

Gonzalo Saino, manager de los eSports de Estudiantes, diálogo con este diario y aseguró: ”Estoy muy orgulloso de lo que está ocurriendo en la región. Porque además de Estudiantes y Gimnasia, han aparecido clubes de la Liga Amateur Platense en los eSports: Estrella de Berisso, Everton, Alumni y tengo entendido que CRISFA tiene un proyecto para dentro de poco”.

Y agregó: “Todo esto es un orgullo enorme porque significa un crecimiento y un apoyo a los pibes muy grande. Después, lo que hagan con eso va por otro lado. Pero tener la disciplina y reconocerla como tal, es muy importante. Hay clubes que no tienen tantas actividades, como Estrella, y sin embargo tiene eSports; o Everton, que no tiene un deporte tan clásico como básquet pero sí eSports”.

Al ser consultado sobre cómo está influyendo la cuarentena en el mundo gamer, dijo que tiene pros y contras: “Por un lado nuestras actividades no pararon y nuestros jugadores siguieron entrenando, pero por otro te baja mucho los eventos presenciales y, hoy, son los que a las marcas les interesa. Ahí perdés una parte de los ingresos. Al no tener finales o grandes eventos presenciales, te perdés ese interés de auspiciantes”. En este punto, dejó en claro que ”los eSports tratan de no quedarse en lo virtual nada más y por eso los grandes definiciones suelen ser presenciales”.

En nuestra región, son cada vez más los jóvenes que se meten en el mundo de los eSports

Por último, destacó cierta intención del Gobierno Nacional de darle un apoyo a los deportes electrónicos. “Tengo entendido que tiene una iniciativa a través del Ministerio de Turismo y Deportes para ir avanzando e encasillando a los deportes electrónicos para prepararse para lo que viene”, contó Saino.

Y cerró: “La cuarentena por el coronavirus dejó en evidencia que la virtualidad es importantísima. Es un factor de entretenimiento pero, también, se puede explotar a nivel de profesionalización”.

FACUNDO CALABRÓ, EL PLATENSE QUE CONQUISTA EL CONTINENTE

El platense Facundo Calabró, más conocido como “Kala”, es el CEO de Isurus Gaming, uno de los clubes de eSports más grandes de Latinoamérica que cuenta con equipos que compiten en Counter-Strike: Global Offensive y League of Legends. “Desde el primer momento que arranqué sabía que quería dedicarme a esto”, aseguró en diálogo con este medio.

“Isurus siempre lo defino distinto, o siempre digo algo diferente mejor dicho, porque es muchas cosas. Una vez dije que somos un equipo que crea oportunidades. Somos arriesgados, rebeldes, locos, innovadores y a la vez profesionales”, indicó.

Al ser consultado sobre su función dentro de Isurus, aseguró: “Soy el Presidente del Club o el CEO de una empresa. A diferencia de la mayoría de los clubes los equipos de eSports son empresas y el manejo es muy por ese lado. Dirijo y decido la mayor parte del tiempo”.

En relación a cómo comenzó todo, relató: “Arranqué jugando ‘Age of Empires 2: The Conquerors’ de muy chico, con una PC viejísima. Siempre fui más de computadora que de consola desde ese entonces. Jugué mucho tiempo online desde que tuve internet en casa, al comienzo era jodido por el tema que no existía banda ancha y mis viejos me retaban con la cuenta de teléfono”.

Y prosiguió: “Después la idea de Isurus se dio viendo equipos de afuera y todo el show que existía en otras regiones. Miraba mucho Starcraft en Korea o CSGO en occidente. Un día fui a un evento en Buenos Aires donde había diferentes torneos en el 2010 y me encantó. Desde ahí que quise armar un equipo”.

En cuanto a cuál fue la opinión de su familia al principio, cuando apostó de lleno al mundo gamer, contó: “Al comienzo estaban re calientes porque dejé la facultad, pero hoy en día son los más fanáticos del equipo”.

Por último habló de cómo ve que está influyendo la cuarentena en su actividad: “Se potenciaron mucho con el tema de viewership (aumento en la cantidad de la audiencia). Además se ven favorecidos porque es un deporte que se puede hacer virtualmente y online”.

LAS TRANSMISIONES EN DIRECTO: DISFRUTAR VER A OTRO JUGAR

La cuarentena también disparó las transmisiones en vivo de videojuegos en el país. Plataformas como Twitch y YouTube reportan que su audiencia incrementó al menos en un 10% en tiempos de aislamiento obligatorio.

“Me gusta mucho los videojuegos, pero también disfruto mirándolos. Puedo estar siguiendo un torneo del Age of Empires durante varias horas y me concentro como si estuviese viendo un partido de fútbol”, le aseguró a este medio Matías, joven de 24 años que estudia Derecho en la UNLP.

El “consumo de gaming” se duplicó en el país según proveedores de internet

“¿Si me gustaría vivir de los videojuegos? Claro que sí, al igual que me gustaría haber podido ser futbolista. No hay nada más lindo que poder trabajar de algo que uno lo hace por placer. Los videojuegos muchas veces están mal vistos por las personas más grandes, pero no le veo mucha diferencia a un deporte tradicional. Los que somos seguidores lo vivimos así”, agregó.

Durante el aislamiento muchos famosos aprovecharon el tiempo en sus casas para transmitirle a sus seguidores cómo juegan. Inclusive se organizaron algunos torneos -principalmente del videojuego FIFA 20- con el fin de recaudar fondos para personal de la salud o aquellos que la están pasando mal por la cuarentena.