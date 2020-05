Alberto Fernández tocó la guitarra y les habló a los adolescentes: "Sacá lo mejor de vos"

Alberto Fernández, Presidente de la República Argentina, subió un video a sus redes sociales que tuvo como destinatarios a los adolescentes de nuestro país. En el mismo intenta incentivarlos para que cumplan la cuarentena y lo hizo tocando unos segundos en la guitarra un tema de Luis Alberto Spinetta.

"Este es tiempo de cuidarnos entre nosotros. Cuidarnos, querernos más. Cuidarnos es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque., no nos lastime. Y nosotros, si eventualmente estamos contagiados, no contagiemos a otros", comenzó indicando Fernández.

Luego si, se dedicó a hablarles puntualmente a los más jóvenes: "Vos podés ser mi hijo, mi hija. Y sé que a los adolescentes les cuesta mucho estar en sus casas. Pero hay que tener iniciativa. Usar la imaginación de los adolescentes"

Por último, les dejó recomendaciones para el aislamiento: "Este es el momento para que hables con tus amigos en las pantallas.Que pases mucho tiempo con ellos. Que dibujes, que compongas música, que crees música", y cerró: "Sacá lo mejor de vos. Es un tiempo también para que pienses. Yo cuento con vos. Cuidate. Vos contá conmigo".