La Comuna exime de dos cuotas de la monotasa a los pequeños comercios

Aquellos emprendedores comerciales o de servicios enmarcados en el sistema municipal simplificado de monotasa, estarán eximidos del pago de las cuotas que corresponden a mayo y junio. Así lo resolvió la Comuna, en el marco de un paquete de medidas tendientes a aliviar a los sectores más impactados por el parate económico de la cuarentena, y que también incluye la postergación del vencimiento de la tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM) para los sectores más vulnerables.

Se trata de una medida que impacta a unos 15.507 comercios y pymes que abonan mensualmente entre 750 y 3.750 pesos –según la categoría en la escala- en concepto de la monotasa, un régimen simplificado que condensa las tasas de Seguridad e Higiene, de Uso del espacio público y la de Publicidad y propaganda.

Este régimen comprende a contribuyentes monotributistas que cuenten con un único local para desarrollar su actividad, establecimiento u oficina habilitado y no presten servicios financieros, que es identificado como el sector más pequeño de la actividad comercial local.

El año pasado, la Comuna ya había otorgado un beneficio de estas mismas características a ese segmento, al exceptuarlos del pago de las últimas tres cuotas de la monotasa, a causa de la crisis económica. Debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, ahora, la medida se reiteró también luego de que en el Concejo Deliberante la oposición también planteara contemplaciones a ese sector.

En el municipio, cuya recaudación cayó en abril al 50 por ciento, apuntan a este sector que es fundamentalmente emprendedor y que –entienden- se encuentra con grandes dificultades para afrontar ese cumplimiento. “Estamos resignando, con gran esfuerzo, ese cobro. No sólo no lo pagarán ahora, no se les generará deuda hacia adelante”, dijo el intendente, Julio Garro, al explicar el espíritu de la medida.

“Sabemos que toda la actividad económica local está sufriendo una situación agobiante, como también el municipio. Por eso, en lo que está a nuestro alcance, estamos llevando el alivio que más podemos y, en este caso, nos estamos centrando en el emprendedor y en quien da empleo: las pymes”, agregó.

En el área de Economía municipal estiman que la condonación de estas dos cuotas tiene para las arcas de la Comuna un impacto fiscal de unos 60 millones de pesos. Y enfatizan que la contemplación se da en una situación recaudatoria de austeridad, al tener en cuenta que los ingresos municipales por los conceptos de tasas de Seguridad e Higiene y SUM cayeron desde el inicio de la cuarentena un 50 por ciento, por el cierre masivo de la actividad comercial e industrial.

La semana pasada, Garro llamó a los frentistas “que estén en condiciones” a pagar “solidariamente” la tasa SUM, al alertar sobre los “ajustados” números de la administración local y advertir que le solicitó al gobierno provincial asistencia por unos “$100 millones” (ver aparte).

El paquete de medidas que prepara la administración local prevé sumar, según adelantaron fuentes del Ejecutivo, la suspensión de juicios de apremio y la prórroga de todos los vencimientos de las habilitaciones de comercios e industrias, supeditado al cese del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Además, se confirmará la postergación del vencimiento de la cuota 2 de la Tasa SUM y de la Tasa de Seguridad e Higiene. Y se habilitó la vía online para tramitar la eximición de la tasa SUM a jubilados y pensionados de menores ingresos, beneficiarios de la AUH, ex combatientes de Malvinas, personas con discapacidad, electrodependientes, clubes de barrio y ONG, que podrán realizarlo a través de la web de la Agencia Platense de Recaudación (APR) www.apronline.gov.ar.

