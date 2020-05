“Vine, jugué gratis y me empezaron a pagar tras salvarnos del descenso”

En plena cuarentena chilena se encuentra José Daniel Ponce, el ex jugador de Estudiantes y una de las personas más queridas por los hinchas albirrojos. Su paso por aquel equipo campeón 1982/83 dejó una huella muy profunda y se lo hicieron saber en su estadía en La Plata al momento de inaugurarse el estadio de 57 y 1.

“Por ahora estoy bien. Sigo vinculado a la minería en una empresa de aquí. Me da la posibilidad de trabajar y no depender del fútbol. Pero me empezó a picar el bichito y unos amigos de Mendoza me están convenciendo para trabajar con jugadores, tanto en Chile como en Argentina”, contó desde el otro lado de la Cordillera.

“La idea es hacer una base fuerte en Mendoza y allí empezar a formar y trabajar con jugadores. Conozco mucha gente vinculada al fútbol chileno y dejé los mejores recuerdos en los clubes donde jugué en Argentina. Estoy entusiasmado”, siguió el zurdo que le pegaba a la pelota como los dioses.

Aunque todavía no se lanzó formalmente a la representación de jugadores conoce a la perfección nombre, posición y característica de varios pibes que están en las inferiores del Pincha y otros clubes. Y puede dar referencias de chicos en Mendoza y Chile que tienen atributo para jugar en Buenos Aires. “Nunca me gustó ofrecer por ofrecer. Hay veces que los amigos te pintan a tal jugador como un crack y luego lo ves y no es tan así. Nunca di un paso sin antes estar seguro y lo mismo haré ahora si finalmente decido largarme a esta aventura”.

Desde Chile, donde está haciendo la cuarentena de manera controlada, sigue la información detallada del presente del fútbol argentino y la situación económica de los clubes. Y no tardó ni 10 minutos durante la charla telefónica en recordar una anécdota suya de cuando volvió de Colombia y recaló, nuevamente, en Estudiantes. Fue en 1988, luego de unos años en el fútbol colombiano.

“No había plata. Lo sabía. El presidente Nelson Oltolina me hizo un ofrecimiento muy bajo al principio, casi como si fuera un jugador de inferiores que estaba por debutar. Sabía que no era por mala fe sino porque el Club estaba en una mala situación económica y no por otra cosa. Entonces le dije que no se preocupara, que iba a jugar gratis y que a fin de año me empezara a pagar”, arrancó su relato, que se puede relacionar a la situación que ahora empezarán a transitar varios clubes al no poder afrontar los pagos de salarios por la reducción de ingresos. ¿Los jugadores de hoy aceptarían algo similar? ¿Existe una palabra tan fuerte hoy en día como para confiar en los dirigentes?

“Me parece bien la decisión de suspender las ligas. Hay que priorizar la salud de la gente”

José Daniel Ponce,

Ex jugador de Estudiantes

Ponce contó que se comprometió a dar lo mejor para que Estudiantes se salvara del descenso y que le dijo, textual, “después vos juntá la plata y me pagás”. El arreglo, aseguró, se hizo en cinco minutos. Es más, puso como condición que cobraría un dinero extra en caso de que el equipo superase una determinada cantidad de puntos, algo que finalmente sucedió.

“Finalmente volví al país, jugué en Estudiantes y a los meses se murió mi esposa Ana Milena. Yo podría haberme regresado a Colombia, donde me pagaban muy bien, pero tenía un compromiso. Además sabía que mi señora amaba al club y que disfrutaba verme con la camiseta del Pincha. Entonces no lo dudé: me quedé”, siguió antes de elogiar la actitud que tuvieron sus compañeros y los hinchas. “Vine, jugué gratis y cuando nos salvamos empezaron a pagarme. No me arrepiento para nada de todo lo que hice, si tuviese que volver a vivir la misma situación lo haría de nuevo”.

Cuando dice gratis, de inmediato aclara que en todo ese año recibió viáticos y primas, pero que el dinero prometido recién al finalizar la temporada. “Me pagaron todo”, reconoció.

SU VISIÓN DE LA ACTUALIDAD

“Me parece bien la decisión de suspender las ligas. Es momento de priorizar la salud de la gente. Es verdad que algunos equipos salieron más favorecidos que otros. Acá en Chile la situación estuvo jodida. Por suerte ahora se estabilizó”, dijo luego más adelante a este medio.

En el final dejó un mensaje a los hinchas de todos los clubes, sin distinciones de colores. Pidió que se cuiden, que se apoyen en familia y destacó que esta pandemia sirvió para estar más cerca de los seres queridos. “Muchos hicimos cosas que estaban olvidadas. Dejamos de lado el celular en la mesa para estar más atentos a lo que sucede dentro de nuestras casas”.