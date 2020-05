¿Cómo se cuida la salud mental del personal de los hospitales?

La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la importancia de la Salud Mental, la cual muchas veces, en el vértigo de una crisis sanitaria, o es dejada de lado o queda en un segundo plano. En los hospitales, donde se encuentra la llamada “primera línea” en la batalla contra el COVID-19, es clave que los protagonistas puedan poner en palabras lo que les pasa y que acudan a un profesional en caso de ser necesario. Cuidar la mente de médicos, enfermeros y camilleros, entre otros, es tan importante como el uso de un barbijo.

En el Hospital San Martín de nuestra ciudad, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, explican que se está trabajando fuertemente en relación a este tema. Lorena Parra, Jefa de Servicio de Salud Mental, dialogó con este medio y contó las diferentes acciones que se están tomando para cuidar a todos aquellos que habitan a diario el lugar.

“Desde el Servicio de Salud Mental una de las áreas que tenemos es la de interconsulta, que trabaja articuladamente con el personal de salud de otras salas del hospital por pacientes que están internados allí. Y generalmente se acude al llamado cuando hay una situación problemática relacionada a la salud mental. Un malestar del paciente, de quien lo acompaña, o del equipo de salud en torno a esa situación. Es un trabajo que se suele hacer”, comenzó indicando la profesional.

Y prosiguió: “En este contexto, lo que además surgió como una iniciativa y posibilidad a partir de participar del Comité de Crisis del hospital y del intercambio entre los profesionales del servicio, fue ofertar por un lado la presencia de los profesionales de Salud Mental para el trabajo con el personal del hospital brindando espacios de contención y tratamiento del malestar dirigiéndonos nosotros a esos espacios; por otro, que cualquier persona que trabaje en el hospital se pudiera acercar al servicio y hacer una consulta si la necesita. La consulta no es necesariamente iniciar un tratamiento. Con la emergencia sanitaria se ha modificado mucho el lugar del trabajo y la vida cotidiana, lo cual ha tenido efectos a nivel subjetivo”.

Parra, en este sentido, hizo énfasis en la importancia que tiene la palabra. “Quienes trabajan en el hospital pueden dirigirse al servicio de Salud Mental para tomar la palabra y dar lugar a cómo está siendo afectado en esta situación”, aseguró, y añadió: “Resulta crucial no patologizar la afectación subjetiva. Cada caso requiere el tiempo de escuchar y localizar qué le está pasando a esa persona en su singularidad.

Volviendo a las diferentes acciones que se están llevando actualmente en el San Martín, agregó: “Otra iniciativa, que surgió de las psicólogas del servicio, fue incluir temas de salud mental en el espacio de capacitación para residentes sobre la pandemia que se está haciendo desde la Dirección del hospital. Por ejemplo qué reacciones ante esta situación inédita son esperables, las cuales le pueden suceder a los pacientes pero también al personal de la salud. Y también proveer de ciertos elementos, herramientas para saber si lo que se presenta puede llegar a ser algo preocupante o no. Esta iniciativa se va a extender a otros ámbitos y personal del hospital, como cuidadores hospitalarios y enfermeros.”

Por último, y en relación a lo que venía hablando, remarcó: “Contar con los elementos de protección personal también ayuda al personal de salud en su salud no solo en el aspecto físico sino también mental. Implica sentirse cuidados”.

IMPORTANCIA DE LA SALUD MENTAL: “NO HAY QUE CAER EN EL PREJUICIO”

Con una frase, Lorena Parra sintetiza lo que suele ocurrir en relación a la Salud Mental: “No hay que caer en el prejuicio”. Muchas veces, por evitar “quedar como un loco” o subestimar lo que uno le pasa, no se consulta a profesionales de dicha área, lo que permitiría salir adelante de diversos padecimientos. Y esto ocurre no solamente en el personal de la salud, sino en la sociedad en general. “Es un momento en que cobran relevancia los padeceres que no son solamente del organismo. Se escucha mucho por estos días sobre el miedo, la angustia y la incertidumbre”, comenzó remarcando Parra en relación a este tema.

Y continuó: “Con la pandemia se pone más sobre la mesa los malestares psíquicos, porque esta es una situación que nos atraviesa a todos, no solamente al personal de la salud. El aislamiento genera que la vida cotidiana se modifique y eso tiene muchas repercusiones a diferentes niveles. Porque gran parte de las condiciones de vida que cada uno tenía han cambiado y eso impacta subjetivamente. Por eso es necesario darle lugar a la palabra y en localizar qué le pasa a cada quién. Es importante igual entender que a todos no les pasa lo mismo”.

“Esta es una situación en la que cualquiera de nosotros puede necesitar una consulta con un psicólogo o incluso psiquiatra. Y en caso de necesitar medicación, eso no lo convierte en un ‘loco’ ni tampoco en pensar en una patología que será de larga data”, prosiguió explicando la profesional.

En relación al campo de la Salud Mental, sostuvo: “El mismo es heterogéneo, no son solamente psiquiatras. Hay otras disciplinas trabajando en conjunto porque es un campo amplio en donde no solamente se trabaja desde la enfermedad, sino también desde apuntalar en los recursos que cada uno tiene, que le permiten estar en el mundo y encontrar su lugar”.

LA INFORMACIÓN, UN ASPECTO CLAVE

Por último, y en relación a la pandemia, Parra destaca la importancia de la información: “Que se tome la que sea oficial y fiable”. Igualmente remarcó que la misma, en momentos como este, cambia constantemente y eso puede “generar incertidumbre”.

“Me parece que algo que sirve mucho es que se está intentando trabajar, no solamente en el hospital sino en todo el país, sobre la información. Es muy necesario que los lineamientos y protocolos que se brinden sean claros. Eso va ayudando de a poco a todos, pero principalmente al personal de la salud”, indicó.

Y cerró: “Obviamente que la información va variando y eso genera incertidumbre. El protocolo de hace un mes es distinto al de hace quince días. Pero es bueno siempre mantenerse por el camino de la información oficial, que da tranquilidad y permite tener seguridad a la hora de actuar”.