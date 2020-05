Partidos de menos de 90 minutos, el plan inglés

Desde distintos protocolos de salud, hasta la idea de disputar partidos oficiales con barbijos, fueron las opciones que se dieron en las últimas semanas pensando en el hipotético retorno de la competencia.

Sin embargo, en la jornada de ayer se dio a conocer una propuesta inédita que, pese a lo alternativa, será tenida en cuenta dentro de un contexto en el cual la única certeza para combatir el virus parece ser el aislamiento social.

De esta manera, el jefe del sindicato inglés de futbolistas profesionales (PFA), Gordon Taylor, sugirió que cuando se reanude, los partidos de la Premier League deberían durar menos de 90 minutos, según señaló a la prensa británica.

“Tengo como propuesta en consideración acortar la duración de los partidos para permitir que los futbolistas recuperen el nivel más fácilmente” dijo Taylor, aportando una nueva idea a las opciones que ya se presentaron a la espera de la reanudación de la Premier pese a la pandemia de coronavirus que afectó a millones de personas a lo largo del mundo entero.

“No sabemos el futuro, no sabemos con certeza qué propuestas serán seleccionadas. Puede haber más cambios en vez de los tres permitidos, quizá también los períodos pueden ser menores de 45 minutos. Hay muchas cosas sobre la mesa. Estamos esperando tener todas las propuestas, y dejemos que los dirigentes, entrenadores y jugadores lo piensen “, dijo Taylor, de 75 años y ex jugador de Bolton, Birmingham y Blackburn Rovers, entre otros, en declaraciones vertidas a la BBC.

El dirigente argumentó la propuesta basándose en la creencia de que jugar menos de 90 minutos sería proteger a los jugadores después de un cierto período de inactividad, en el cual no han podido entrenar de manera regular, lo que además les permitiría recuperar más fácilmente su nivel.

Por su parte, el presidente de la Liga de Fútbol, Rick Parry, dijo que “no ha habido discusiones al respecto, pero no creo que debamos descartar ninguna idea creativa”.

Lo cierto es que la voluntad para el retorno parece incluir a la mayoría de los protagonistas, salvo a una gran parte de los que pisan el verde césped.

Hay que recordar que, días atrás, el propio Sergio Agüero, del Manchester City, había manifestado que la mayoría de sus colegas no están del todo seguros.

“La mayoría están con miedo porque tienen hijos, tienen familia”, dijo el Kun. “El contagio es muy raro. Es difícil. Hay gente que lo tiene, no tiene síntomas y quizás te contagia. Por ahí yo tengo la enfermedad y no me doy cuenta, no siento nada”, explicó.