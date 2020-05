El ex Gimnasia De Blasis, en una situación incómoda con el Eibar

Los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Eibar se sumaron a los temores manifestados en estos días por sus colegas de Valencia respecto de la reanudación de los entrenamientos y la potencial competencia en la liga española de fútbol y la posibilidad de sufrir contagios de coronavirus. Entre ellos se encuentra el ex Gimnasia Pablo De Blasis, a quien incluso el contrato se le vence en junio y no ha habido charlas de renovación.

Los valencianos fueron los más castigados por la pandemia (10 casos positivos de jugadores más otros 15 empleados) y por ende ya tuvieron que pasar por una clínica para hacerse análisis de sangre, mientras que en todos los clubes se pone en marcha esa maquinaria recién mañana.

"Tenemos miedo de iniciar una actividad en la que no podremos cumplir la primera recomendación de todos los expertos que es el distanciamiento físico. Nos inquieta que, por hacer lo que más nos gusta, podamos contagiarnos, infectar a nuestros familiares y amigos, e incluso contribuir a un nuevo brote de la epidemia, con las terribles consecuencias que ello conllevaría para toda la población”, expresó el plantel del Eibar en un comunicado.

El club planifica también el regreso a los entrenamientos de sus profesionales esta misma semana, aunque los jugadores hicieron públicas sus sensaciones al respecto antes de ello, y si bien no se negarán en ningún caso al retorno parcial a las actividades, quieren dejar claro que prefieren no tomar riesgos.

“El fútbol nos apasiona y nada nos hace más ilusión que poder volver a reencontrarnos y hacer disfrutar a la gente. Sin el juego nos sentimos vacíos, como lamentablemente estarán nuestras gradas. Defendemos un escudo que representa a miles de personas y nada será igual sin ellos. Pero el espectáculo pierde su esencia si además vamos a jugar a puertas cerradas”, completó el texto.

El presidente de La Liga Española, Javier Tebas, respondió a la posición de los jugadores de Eibar con bastante dureza, al señalar que se aplicará "el protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. Hoy en día tiene más riesgo salir a la farmacia que ir a entrenar”, afirmó.

Entre los firmantes de la nota hecha pública por el plantel el Eibar está el director técnico, José Luis Mendilibar, que hace unos días ya expresó sus dudas: “Los protocolos son casi imposibles de cumplir, y empezar a hacer planes sin saber a ciencia cierta nada, a mí no me va y no me gusta. De vez en cuando hablamos con los chicos, pero estoy menos metido en el fútbol que si fuera una pretemporada”.

En realidad, la postura de los jugadores del Eibar no es muy diferente de la que mantiene el club como institución, como explicó la propia presidenta, Amaia Gorostiza. "Sabemos que no reanudar la competición acarrearía unas consecuencias bastante importantes, tanto económica como socialmente, y es por ello que estamos trabajando por volver, pero no a cualquier precio", destacó.

Eibar está decimosexto en las posiciones de la primera división con 27 puntos, cerca de la zona de descenso, ya que solo esta adelante de Celta (26), Mallorca (25), Leganés (23) y Espanyol (20), los cuatro que están perdiendo la categoría.