Un abogado platense compró cámaras y recibió un ladrillo

Un abogado y funcionario bonaerense denunció haber sido estafado a través de una compra que realizó a una conocida empresa que comercializa productos por Internet.

Según lo consignado con un posteo por la red social Facebook por el abogado Ulises Giménez, quien se desempeña como titular de la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados en la Provincia, grande fue su sorpresa luego de adquirir un set de cámaras de seguridad: “En la caja del producto solicitado me encontré únicamente con un hermoso ladrillo hueco en su interior”, explicó el abogado, que acompañó el posteo con una foto de ese insumo de construcción.

“AHORA ATIENDE UNA MÁQUINA”

Giménez señaló que, en consecuencia, realizó el reclamo correspondiente y prometió publicar también el resultado de su gestión.

“Lo que pasa es que ahora es difícil llamar a un lugar de estos y que te atienda una persona”, ironizó. Y acotó: “Todo en este momento es con una máquina que te da opciones”.

Paralelamente, indicó que “hace ya varios días que me dijeron que me iban a dar una respuesta”, al tiempo que aclaró que “decidí hacer público el tema, para que no les pase lo mismo a otras personas”.

Por último Giménez recomendó, como una precaución a tener en cuenta por quienes hacen estas compras, “filmar el proceso de su apertura cuando se recibe el paquete. En mi caso no lo hice, sólo tomé foto al ladrillo. Pero lo mejor es grabarlo”.