“Lo importante es poder interactuar con los chicos, pero sí, en este tiempo nos tuvimos que rearmar y reinventar”, dice con voz pausada y tranquila Pablo Quatrocchi, coordinador del fútbol juvenil de Estudiantes y flamante técnico de la Reserva albirroja. Es que tras ser confirmado Leandro Desábato como entrenador de la Primera, Quatrocchi se hizo cargo de la Reserva, a la cual solo dirigió dos partidos: goleada 4-0 de local ante Racing en la última fecha de la Superliga Argentina y derrota 2-1 con Defensa y Justicia de visitante por la 1° fecha de la Copa de la Superliga.

Pero desde mitad de marzo como Coordinador, debió también cambiar muchas cosas para seguir trabajando junto a los entrenadores desde la Cuarta a la Novena División. La computadora se volvió imprescindible para poder, por ejemplo, utilizando la plataforma Zoom, ver a los chicos y mantener charlas con cada cuerpo técnico. Hoy la realidad indica que los técnicos deben conectarse con los chicos por intermedio de la pantalla de una computadora o teléfono celular.

“Es bueno seguir interactuando para seguir sosteniendo los hábitos que tanto hincapié hacemos en los chicos. Es muy importante que ellos sigan sosteniendo los hábitos de levantarse a un horario, desayunar, tener la actividad física, tener la reunión y nosotros poder verlos. No es lo mismo que de manera personal, pero a través de esta plataforma nos permite al menos verles las caras, seguir teniendo este tipo de relación e interactuando a diario con los chicos”, dice Pablo.

Como cabeza del fútbol juvenil mantiene reuniones con los entrenadores y hablan sobre los trabajos a desarrollar. “La dinámica va cambiando semana tras semana porque creemos que tenemos que estar en este momento conectados, que es muy importante eso,pero también tenemos que encontrarle variantes para que el chico se estimule y pueda seguir estando bien. Nosotros armamos un plan de trabajo físico que lo llevan adelante todos los días, de lunes a viernes. Además hay una conexión que es aparte de ese plan de trabajo físico, y también tuvimos algunas charlas los sábados, pero básicamente el plan de trabajo es de lunes a viernes. También depende la semana y se tiene en cuenta los metros cuadrados que dispone cada chico para llevar adelante la rutina”, afirma el ex defensor estudiantil.

EL EQUIPO DE TRABAJO

Puntualmente hablando de la Reserva, Quatrocchi está acompañado por Maximiliano Marquestaut (técnico de la Quinta) como ayudante de campo y Ezequiel Muzzio (de la Cuarta) en la preparación física. “Con la Reserva trabajamos a diario y estamos conectados con todos los chicos. También hay un plan de trabajo que lo hacen los chicos solos y otro donde hacemos la actividad con el Profe y nosotros participamos de esa actividad física. Todo el cuerpo técnico junto a los chicos. También tenemos charlas que la orientamos desde lo táctico y participa todo el grupo, pero la dinámica la vamos cambiando semana tras semana”.

En las últimas semanas en Estudiantes han ido implementando interesantes actividades aprovechando la tecnología. Más allá de los entrenamientos antes comentados por Zoom, se fueron implementando pruebas de jugadores de manera virtual (para las categorías 2003 a 2011, hasta el 15 de mayo), como por ejemplo charlas con futbolistas y ex futbolistas de la Institución con los chicos de las distintas divisiones. Sobre esta iniciativa dijo que: “Sí, estuvimos hablando con Schunke, Ascacibar, Pellegrini, Pavone, Verón, Desábato, Braña... Con esto tratamos de llevarle a los chicos también la posibilidad de hablar con jugadores y ex jugadores, y la verdad es que salen charlas muy ricas. Cada uno va contando su historia también y siempre tratamos de preguntar e indagar cómo era su vida cuando eran juveniles y nos cuentan sus experiencias. Es algo lindo porque muchos chicos se ven reflejados y siempre esas experiencias nos dejan muchos mensajes”.

A diario siempre hay tiempo, para además de hablar de fútbol y los trabajos físicos, de charlar como van llevando la cuarentena. “La ansiedad no solo la tienen los chicos, mucho de nosotros también, porque todos vamos cambiando el estado de ánimo. Es la verdad. Nos va pasando a todos. Obviamente que todos queremos saber cuándo vamos a volver, pero la verdad que lo único concreto que hoy tenemos, es que por el momento estamos en cuarentena y tenemos que llevar adelante este plan de trabajo. ¿Hasta cuándo? Y, no lo sabemos”, afirma Pablo.

EL MENSAJE QUE BAJAN

El mensaje siempre es optimista, tratando que mantengan sus hábitos, esperando que la cuarentena se termine un buen día. “Les pedimos a los chicos que cuando no es a través de Zoom y el trabajo físico lo hacen ellos solos, lo hagan por la mañana. Esto es con el fin de seguir manteniendo los hábitos que tienen durante el año, de acostarse temprano, de cenar temprano, de levantarse temprano y de tener la actividad física. No tienen que perder esos hábitos, porque en algún momento vamos a volver y así la adaptación va a ser mucho más rápida. Y si no es para el fútbol, es para su futuro y para la profesión que ellos quieran seguir porque van a tener que respetar estos hábitos”, expresa Quatrocchi sabiendo que los entrenadores además en estos tiempos de cuarentena, en medio de tanto encierro y aislamiento, deben darle importancia a la contención de cada joven. Hoy, trabajando lejos del Country Club y cerca de cada hogar de los chicos.