Broun confirmó que se quiere quedar en el Lobo y Alemán debió aclarar sus dichos

La dirigencia de Gimnasia está trabajando en función de conformar el plantel, pensando en la reanudación de la competencia, después de superada la pandemia del coronavirus. Y en ese aspecto, se sabe que el club tiene intenciones de retener a Paolo Goltz, a Harrison Mancilla y también al arquero Jorge Broun, de acuerdo a lo que adelantó este diario en exclusiva en la edición anterior.

En la últimas horas, el arquero mens sana confirmó su “deseo” de continuar ligado al equipo de Diego Maradona. En una charla mantenida con una radio porteña, “Fatu” ratificó su intención de seguir defendiendo el arco mens sana. Es su mayor deseo.

Por lo que se supo, la dirigencia ya mantuvo una charla con el propio jugador y le adelantó que continúe en la institución, al menos, por un año más como mínimo -se habla de que podría ser de 18 meses-, más allá de la cláusula de rescisión que tiene Broun para el mes de junio.

Si bien el vínculo contractual con el arquero finaliza el mes que viene, los dirigentes, con Gabriel Pellegrino a la cabeza, se comunicaron con el jugador para hacerles saber sus intenciones de que cumpla con la totalidad del contrato -hasta junio de 2021- e incluso, se podría prolongar hasta diciembre de ese mismo año, después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso sobre la mesa una propuesta para hacer contractos más extensos, con el propósito de que los clubes tengan a sus jugadores en la totalidad de la próxima temporada, que tendrá de ahora en más un nuevo cronograma.

ACLARACIÓN DE BRAHIAN ALEMÁN

Por estas horas, las declaraciones que formuló en los últimos días el volante mens sana, Brahian Alemán, siguen levantando polvareda en el ámbito del Lobo.

El uruguayo, tras su regreso a Gimnasia, se encontró con Diego Maradona, pero con pocas chances de jugar. Ante esta situación, el jugador habría dicho que eso se debe “a que él -por Maradona- no es el que arma el equipo, sino que lo suyo pasa más por una cuestión de marketing”.

Ayer, el propio futbolista, habló por una radio porteña y señaló que lo que supuestamente dijo “fue un mal entendido”.

“Fue una llamada por whatsapp en la que hablamos unos 20 minutos. Se habló de todo. Y en una de las últimas preguntas, se refirió a la llegada de Maradona a Gimnasia. Que su llegada fue en un momento complicado, porque los resultados no se daban y porque la gente estaba impaciente. Es obvio que a Gimnasia le sirve y a todos nosotros. Te llenó una práctica y a cualquier lugar que vayas, la gente responde. Fue eso lo que dije. Maradona es la voz de mando, pero no pasa por encima de sus compañeros de cuerpo técnico. Ellos charlan siempre y se tienen respeto. Sin dudas que Diego es importante para el grupo, para el club. Tomar decisiones, lo debe hacer, pero no pasa por encima del resto”.

Alemán, además, habló sobre la posibilidad de que no haya descensos. “Para el fútbol es complicado, pero a nosotros nos favoreció porque estábamos peleando por no descender. Con esta determinación nos salvamos, aunque cualquier futbolista le hubiera gustado pelear dentro de la cancha. Nos puede perjudicar para más adelante, pero bueno... Nosotros no tomamos decisiones, los que están arriba son los que deciden. Pero insisto, creo que lo más lógico hubiese sido pelear en la cancha”.