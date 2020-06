Islas le tiró flores a su amigo: “A Diego Maradona lo adoro y siempre quiero verlo feliz”

El ex arquero Luis Alberto Islas, actual DT de Sol de América de Paraguay, rindió tributo a su amigo Diego Maradona en un repaso del tiempo que compartieron como compañeros en el seleccionado argentino en distintas etapas, en un mismo cuerpo técnico y como rivales.

Islas también explicó cómo vive la cuarentena en el país vecino, alejado de su familia, afincada en la Argentina, al cabo de 75 días.

“A Diego lo adoro y quiero verlo siempre feliz. Tuve el privilegio de ser compañero de selección, enfrentarlo en un campo de juego y tuve el placer de dirigir junto con él. Cada uno con sus formas, hicimos un trabajo extraordinario. En Fujairah (Emiratos Árabes Unidos) terminamos invictos, no perdimos un solo partido. Y a Dorados de México lo agarramos último y lo llevamos a jugar una final. No hicimos otra cosa que ganar. Hoy quiero verlo feliz, que le vaya bien a Gimnasia, pero mucho más a Diego. Me parece fantástico lo que hace el fútbol argentino con los homenajes y los distintos sillones que le preparan” , explicó Islas.

Y agregó: “Con Diego nos une la misma pasión. Él a su forma y yo con en la mía. Nos entendíamos a la perfección. Estábamos en el armado del equipo permanentemente. En la toma de decisiones hablábamos siempre. Hicimos una dupla extraordinaria. Cuando terminaban los partidos, como entrenador, disfrutaba verlo cómo bailaba, abrazaba y cantaba con los jugadores. Me sentaba en el banco del vestuario y lo disfrutaba, me relajaba así”.

Respecto de las declaraciones de Ricardo La Volpe, quien aseguró que la selección de 1986 no existía sin Diego Maradona, el ex arquero enfatizó que “respeto 100% a la selección del ‘78 porque nos sacó campeones del mundo, a su entrenador (César Menotti) y su fantástico equipo. La respeto mucho. Y soy parte de la campeona del mundo del ‘86 que fue un equipazo, con un técnico fantástico (Carlos Bilardo), un grupo de jugadores notables, y un Diego extraordinario, superlativo. La selección argentina del ‘86 fue un equipazo. Individualmente increíble y encima teníamos al número uno del mundo en gran forma. No me interesa entrar en polémicas. Somos campeonas las dos y tenemos que respetarnos entre todos”.

Además, dijo que “la del ‘94 también fue brillante, con un gran equipo. Las dos (y la del ´86 también), desde lo individual y grupal, fueron equipazos. Si analizás los jugadores de cada una, te das cuenta y además con la suerte de haber tenido a Diego en ambas”.

Sobre el trabajo de Lionel Scaloni al frente de la Selección, Islas argumentó que “se está haciendo un buen trabajo. Lo veo bien y quiero que le vaya bien a la selección. He visto jugadores firmes en la nueva selección, están en busca de un gran equipo y ojalá eso pueda suceder”.