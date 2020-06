Llegó junio, momento de decisiones importantes

En una canción Los Redonditos de Ricota dicen: “El futuro llegó, hace rato”. La frase puede pintar perfectamente el momento que se empezará a vivir en el fútbol argentino. Porque no solo tendrá a Estudiantes y Gimnasia en la situación de tener que tomar decisiones importantes, sino a todos los equipos por igual, ya que muchos contratos y préstamos vencen el 30 de junio.

En ese sentido, puntualmente los encargados de manejar el fútbol tanto del Lobo como del Pincha tienen las agenda listas, con nombres y casos distintos. Vencimientos de préstamos de quienes supieron llegar como refuerzos y contratos de jugadores que ya estaban en el Club, qué hacer con ellos, quién se queda y quién no. Por otra parte están los nombres de quienes deben regresar. Y ni hablar que todavía resta tocar el tema refuerzos.

Pero la realidad que estamos atravesando ha cambiado también la forma de pensar a futuro. El mundo ya no será el mismo, y en ese marco, el fútbol tampoco. Si la economía de los clubes venía complicada, con la presencia de la pandemia ha quedado devastada, y se les está complicando poder cumplir con las obligaciones. Ante esto será necesario achicar, y esto significa repensar los contratos que se firmarán a partir del 1° de julio.

Tanto Juan Sebastián Verón como Gabriel Pellegrino deberán afinar el lápiz para ver las ofertas que hacen ante nuevos contratos. Aquí, el estado de situación futbolístico de Pinchas y Triperos.

EL PANORAMA DE ESTUDIANTES

A la finalización de los contratos de Gastón Fernández, Facundo Sánchez, Mauricio Rosales, Jerónimo Pourtau y Franco Sivetti, se suman la conclusión de los préstamos de Mateo Retegui y Marcos Rojo.

La CD albirroja está buscando la chance de extender un poco más los préstamos de ambos, ya que no hará uso de las opciones de compra, pero será materia de muchas charlas con los clubes dueños de sus pases. Los futbolistas quieren seguir en el Club, pero no depende solo de la voluntad de ellos. Por ahora es difícil, pero las puertas no están cerradas. Las renovaciones a los juveniles Pourtau y Sivetti llegarían; y el caso de la Gata es especial por tratarse de un futbolista muy querido, que está analizando su retiro y quiere hacerlo en Estudiantes. A priori, no deberían existir inconvenientes para que siga. En tanto, el ciclo de Sánchez parece que llegó a su fin y a fin de mes quedará libre ya que no se le ofrecerá renovar; lo del Chino Rosales aún se está analizando.

Luego la lista de futbolistas que deben regresar es importante y entre la dirigencia y el cuerpo técnico deberán decidir qué harán con ellos. La misma la integran: Sappa, Bazzana, Zuqui, Apaolaza, Castro, Cabrera, Ruíz Díaz, Oses y Lattanzio. Un tema diferente es el de Gil Romero, que regresa de Aldosivi pero su contrato en el Pincha termina el 30 de junio y quedará libre.

Sobre refuerzos, los nombres que han aparecido con ciertas chances son los de un ex, como Basanta; y el del lateral izquierdo de Quilmes, Federico Alvarez. Algunos sueñan con la posibilidad de repatriar a José Sosa, algo muy complicado. Después, todo dependerá qué jugadores sigan, porque el propio Desábato ya aseguró que si Retegui vuelve a Boca, deberán buscar un plan “B” para ese puesto.

Por último, once Juveniles deberán firmar contrato, algo que pasó para diciembre por decisión de AFA. Todos ellos, categoría ´99.

LA SITUACIÓN DE GIMNASIA

Algunas cuestiones en el plantel de Maradona se empiezan a definir. Aún no se ha hablado de refuerzos (Sebastián Ribas y Gastón Díaz fueron descartados por la dirigencia), pero ya está confirmado que no seguirán Manuel Guanini, Claudio Spinelli, Jesús Vargas y Jhonathan Agudelo. Después, se analizan las situaciones de Maximiliano Caire y Leonardo Morales, aunque, de los dos, es muy probable que al menos Caire no siga.

Resta definir qué pasará con jugadores que llegaron en enero junto a Agudelo como Broun, Goltz, Mancilla, Barrios, Cuadra y Pérez García. Cada uno firmó contrato por distinto lapso de tiempo, pero con la posibilidad de rescindir en junio. En el Lobo desean mantener por lo menos a Broun, Goltz y Mancilla, pero las negociaciones no serán fáciles ya que aparecieron competidores.

Un caso especial es el de Franco Mussis, hombre nacido en el Club, que llegó en enero de 2019. Se termina su préstamo, y si bien lo económico se puede charlar, el volante quiere saber cuánto lo tendrá en cuenta el cuerpo técnico ya que desea mayor participación. En tanto, ya arregló su continuidad Licht buscando terminar su carrera en el Lobo; y también extendieron sus vínculos hasta 2023 Melluso y Tomás Durso, algo que se busca hacer con Horacio Tijanovich.

A la hora de mirar a los que deben regresar, están los delanteros Simeone, Daian García y Khalil Caraballo, y los volantes Matías Gómez y Hernán Tifner.

Para cerrar con los primeros contratos, como quedó dicho antes, los categoría ´99 tendrán que esperar hasta diciembre para saber si serán o no profesionales. En el Lobo son seis los que deberán aguardar.

Vale decir como cierre general, que desde hace meses los dirigentes pateaban la respuesta para adelante diciendo, “en junio veremos” o “cuando llegue el momento tomaremos una decisión”. Pues bien, aquello de “el futuro llegó”, se cumplió. Arranca junio, como un cambalache, “problemático y febril...”