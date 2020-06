El drama de Prandi: volvió a su casa, pero su ex la dejó destrozada

Julieta Prandi la pasó mal tras decidir divorciarse de Claudio Contardi, una separación escandalosa provocada, según contó la rubia, por las agresiones psicológicas que recibían sus hijos y ellas del padre, quien, además, la habría estafado para quedarse con dos de sus propiedades. Contardi, para colmo, no quiso dejar la casa, forzando a Prandi a salir de allí con sus hijos, tras lo cual comenzó un largo proceso judicial que todavía sigue: Julieta consiguió firmar el divorcio, pero su ex no le pasa la cuota alimentaria correspondiente, según relató en la mesa de “La Noche de Mirtha”, el sábado, donde, además, contó que cuando recuperó la casa, la encontró hecha un desastre.

“En su momento tomé la decisión de salir de mi propia casa porque creí que era lo correcto. Quizá, si hubiese estado con otro pensamiento, hubiese optado por lo que a veces le recomiendo a las mujeres que se me acercan: pedir la exclusión del hogar. Porque el hombre es el que tiene que dejar la casa”, comenzó diciendo Prandi, quien contó que “el juez me restituyó el hogar conyugal, que fue el último hogar de mis hijos”, pero que al regresar al lugar se encontró con “una casa devastada y vacía”, ya que su ex se había llevado todo.

“Voy a tener que hacer una obra para poder volver a habitarla. Hay que renovarla toda, hay que arreglarla y hay que amueblarla”, aseguró Prandi, que actualmente alquila un departamento.

“Pasé momentos horribles, espantosos”, confesó la modelo, que luego habló de “todas las estafas económicas” que sufrió durante sus años de matrimonio. Y dijo que, con el tiempo, entendió que hay mucho que no va “a recuperar” porque ya venció el plazo establecido para hacer el reclamo. “Hay dinero que perdí y no importa. Yo eso lo voy a reconstruir. Pero ahora lo estamos intimando (a Contardi) para que pague los alimentos que no pagó jamás. Así que hay que embargarlo. Y si bien es una persona que no tiene un sueldo, se maneja con auto y paga la nafta, así que algo debe tener”, lanzó. Esta historia continuará...