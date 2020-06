Barrios: "Me pude adaptar a las necesidades del club para poder seguir"

Lucas Barrios, quien ayer llegó a un acuerdo con la dirigencia de Gimnasia para continuar siendo jugador del club, manifestó su alegría por pedir seguir jugando bajo las órdenes de Diego Maradona.

"Estoy muy contento de poder seguir en Gimnasia. No me quería ir lesionado y me pude adaptar a las necesidades del club para poder seguir. Quería seguir en el club y Diego me pidió que me quede", remarcó el atacante en contacto con "Puede Pasar".

Barrios llegó a Gimnasia cuando el conjunto albiazul estaba en manos de Maradona, y verdaderamente no cumplió con las expectativas generadas, por actuaciones que no lo mostraron en toda su dimensión, y además porque una lesión le restó protagonismo en la etapa previa a la suspensión de la temporada oficial a causa de la pandemia por el coronavirus. Sin embargo, el delantero fue uno de los pedidos de Diego Maradona para el rearmado del plantel.

"Estamos contentos de quedarnos en Primera, pero nos hubiese gustado mucho poder jugar y ganarlo en la cancha", agregó el ex delantero de Huracán.

En cuanto a cómo es Maradona, lo comparó con Klopp en su paso por el Dortmund: "Cuando llegué a Alemania, Jürgen (Klopp) fue como un padre y me ayudó un montón. Me sentí a gusto con él y es muy allegado al jugador. Lo comparo con Diego porque él también es muy cercano con todo el grupo".

Por último, expresó su deseo de que vuelva la actividad: "Las ganas de volver son muchas. Es un poco difícil entrenar solo, ya vamos tres meses, pero estamos siempre acompañados por el cuerpo técnico de Gimnasia".

Lucas Barrios, de 35 años, antes de incorporarse a Gimnasia, desde la temporada 2003 jugó en los siguientes clubes: Argentinos Juniors, Tigre, Temuco de Chile, Tiro Federal de Rosario, Cobrelos de Chile, Atlas de México, Colo Colo de hile, Borussia Dortmund de Alemania, Guangzhou Evergrande de China, Spartak de Moscú de Rusia, Montpellier de Francia, Palmeiras y Gremio de Brasil, regresó a Argentinos, repitió también en Colo Colo, y Huracán.