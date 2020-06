VIVO.- La Gata Fernández y su despedida: "Un partido más, aunque no sea oficial vamos a tener"

Gastón Fernández se empezó a despedir de los hinchas con una conferencia de prensa vía Zoom, luego de anunciar que ya no jugará más de manera profesional.

"Le agradezco a Gastón por el compromiso en toda su carrera", comenzó la charla Agustín Alayes, el secretario técnico de Estudiantes.

"Hubiese sido bueno despedirme de otra manera, pero creí que era la mejor manera. Estoy muy feliz y contento de la carrera que pude hacer y agradecido a todas las personas que me ayudaron", dijo la Gata en el inicio de la charla con la prensa.

"Quería despedirme de la gente para agradecerles el trato que tuvieron conmigo. Pero no podrá ser. Encima cuando vuelva el fútbol será sin gente. Por eso decidí ahora. Para colmo mi situación física ya no da para más. El dedo gordo del pie derecho me estaba haciendo difícil seguir", continuó y avisó de un posible partido despedida en 57 y 1.

"No tengo dudas que tantas idas y vueltas potenció mi relación con los hinchas, más allá de algún enojo de algún hincha. Y puedo cumplir mi sueño de despedirme en Estudiantes", siguió.

También dijo que se lamenta todavía no haber podido jugar contra Barcelona en la final del mundial de Clubes, y que le hubiese gustado estar más tiempo en cancha con Enzo Pérez, de los jugadores con los que mejor se sintió.

"Me voy tranquilo, no tuve problemas con nadie. No tuve malas relaciones. Con respecto a Diego (Maradona), en ese momento me salió así. El día que me lo cruce, si es que tengo la suerte, ojalá que los ánimos estén más calmados. Es una figura mundial y me gustaría darte un abrazo", siguió su charla.

"Sabella traspasó el límite de entrenador. Nos llegó como un padre. En mi caso se tomó el trabajo de hablarme de lo que era Estudiantes", continuó y dijo que además del gol a Cruzeiro destacó el que le marcó a Independiente en 2010.

"Fui pasando por diferentes etapas. Llegué con 25 años y pude absorber cosas del Flaco (Alayes), el Chapu (Braña), Sebastián (Verón) y el Chavo (Desábato). Me gusto, luego, tomar la posta en este último tramo de mi carrera. Es el legado que van adquiriendo los jugadores surgidos de las inferiores o los que lleguen", remarcó sobre el significado de la palabra escuela.

Luego remarcó que de las salidas, la que más se reprocha es la de Universidad de Chile, porque estaba en buen nivel futbolístico y le pesaron los seis meses inactivo en Gremio.

"Los partidos que más voy a recordar serán los clásicos", tiró luego y dijo que cuando "esté nostálgico los voy a volver a ver".

Gallardo, en River Gracián y Erviti en Monterrey y el Chino Benítez en Estudiantes son las personas que destacó dentro del mundo del fútbol.

En el final contó que a partir de mañana comenzará a profundizar su empresa de representación de futbolistas, que llevará adelante junto a su amigo Juan Pablo Rossi, hasta ayer su representante.