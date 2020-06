EE UU contra la OMS por la polémica de los asintomáticos

WASHINGTON

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno estadounidense, afirmó ayer que la Organización Mundial de la Salud tuvo que retractarse de decir que la propagación del coronavirus por parte de personas asintomáticas es inusual porque eso simplemente “no era correcto”.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS para el COVID-19, ha tratado de aclarar los “malentendidos” que surgieron luego de declarar que las personas asintomáticas rara vez transmiten el virus. Van Kerkhove insistió el martes en que se refería solo a unos pocos estudios, no a una imagen completa.

Fauci aseguró ayer en el programa “Good Morning America” de la cadena ABC que la variedad de formas en que se manifiestan los síntomas del coronavirus es “extraordinaria” pero “no hay evidencia” de que las personas asintomáticas y portadoras del virus no puedan infectar a otros.

“De hecho, la evidencia que tenemos, dado el porcentaje de personas, que es aproximadamente el 25-45 por ciento de la totalidad de las personas infectadas, es probable que no presenten síntomas. Y sabemos por estudios epidemiológicos que éstas pueden contagiar a alguien que no está infectado, aunque no tengan síntomas. Por lo tanto, decir que es algo raro, no fue correcto. Y esa es la razón por la cual la OMS se retractó”, agregó el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

CRUCES CON TRUMP

Cabe señalar que Fauci, si bien es el principal asesor del presidente Donald Trump en materia epidemiológica, se ha despegado del mandatario cuando éste trata de minimizar la pandemia y busca activar cuanto antes la economía, muy golpeada por la crisis sanitaria. De hecho, el mes pasado el experto advirtió que “las consecuencias pueden ser realmente graves” si las ciudades y estados reabren la economía con demasiada rapidez, porque habrá inevitablemente nuevos contagios de COVID-19.

UN TEMA MUY DISCUTIDO

Cabe decir que este tema se ha discutido durante meses, tanto por expertos como por personas que se pasean por los parques de todo el mundo: ¿Las personas que no se sienten enfermas pueden propagar el coronavirus? Y si es el caso, ¿todos deberíamos usar tapabocas para frenarlo?

Ni siquiera la OMS ha podido aclarar el tema. El martes, como se dijo, la agencia de salud de la ONU tuvo problemas para explicar comentarios aparentemente contradictorios que ha realizado en los últimos días sobre estos dos asuntos.

La confusión y los mensajes contradictorios solo hacen que controlar la pandemia se vuelva mucho más difícil, señalan especialistas.

“Si hay mensajes confusos o no hay una convicción sobre por qué se debería hacer algo, como usar barbijo, simplemente te ignorarán”, dijo Ivo Vlaev, profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Warwick.

La debacle de las comunicaciones puso en relieve el cambio de la OMS a su antigua recomendación sobre el uso de tapabocas, una revisión que se hizo meses después de que muchas otras organizaciones y países ya habían pedido a la población que utilizara los barbijos.

El viernes, la OMS cambió su recomendación sobre el uso de tapabocas, pidiendo a la gente que los use si no pueden mantener el distanciamiento social, si tienen más de 60 años o si padecen afecciones médicas crónicas. Parte del razonamiento, explicaron funcionarios de la OMS, era para tener en cuenta la probabilidad de que podría haber transmisión entre personas que tenían la enfermedad pero aún no desarrollaban síntomas.

Los detalles sobre cómo se propaga el coronavirus en distintas circunstancias aún no se comprenden del todo y continúan bajo estudio. Aunque hay cada vez más consenso en el mundo científico acerca de que los asintomáticos sí contagian, la OMS sostuvo durante meses que la mayoría de la propagación del COVID-19 proviene de personas con síntomas como fiebre o tos, y que el contagio de personas que no se sienten mal no era considerada como un impulsor importante de la enfermedad.

Para tratar de aclarar la confusión, el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, dijo que “los individuos tanto sintomáticos como asintomáticos forman parte del ciclo de transmisión”, pero que no estaba claro cuánto contribuyó cada uno a la propagación de la enfermedad. (AP)