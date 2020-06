Otra vez sopa: las hijas de Maradona, a la carga contra el entorno de su padre

Al igual que en tantas otras catarsis que protagonizó, Dalma Maradona volvió a recurrir a su cuenta oficial de Twitter para realizar una denuncia en contra del entorno de su padre, alegando que le “llenan la cabeza” a Diego para que ni ella ni su hermana Gianinna se puedan comunicar con él.

“¡Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es no quedar mal públicamente! ¿Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá? ¡Ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian! Gracias”, fue el mensaje que lanzó la hija mayor de Claudia Villafañe. Pero no creyó haber hecho suficiente ruido con su primer escrito y fue por más: “A diferencia de lo que ustedes puedan pensar, YO NO LE PIDO NADA NI LE LLENO LA CABEZA, solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija! HASTA DE ESO LO VAN A PRIVAR? No me busquen! Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá! Si puede ser antes del día del padre mejor”.

Para finalizar con su acusaciones tuiteras hacia las personas que rodean a Diego, añadió: “¡Porque esta es viejísima y ya la hicieron mil veces! ‘Diego tus hijas no te llaman más, se olvidaron de vos’. Solo que ahora no me lo fumo más. Voy a probar con la oficina (?) ¡Chorros!”. De esta manera, Dalma terminó su descargo contra quienes acompañan al DT del Lobo durante el aislamiento obligatorio, que al parecer serían personas cercanas a Rocío Oliva, su ex novia.

En los portales de espectáculos mencionan los nombres de Charly (marido de una prima de la ex futbolista, quien tendría abierta una causa penal y pedido de captura por un asalto) y a Nico (sobrino de Oliva) como las personas más cercanas al Diez que, además, lo tendrían “sedado y sin acceso a la televisión”.

Para sumarle fuerza a su denuncia virtual, Dalma aceptó la invitación de “Intrusos” para salir al aire y explicar con más detalle la situación que padece desde el entorno de su papá: “Yo los tengo identificados, pero no los voy a nombrar porque se agarran de eso para hacer quilombo”, apuntó ella, dándole el pie a Jorge Rial para mencionar al abogado de Diego, la persona con la cual tanto ella como su hermana Gianinna y la propia Claudia Villafañe han tenido varios cruces.

“¿Es Matías Morla?”, preguntó el conductor, que obtuvo como respuesta: “Todos sabemos quién es. Es el mismo que va a la tele a decir que yo le pido dólares a mi papá. Le llenan la cabeza en contra nuestra. Rocío Oliva estuvo ahí y les mintió en la cara y ninguno de ustedes se dio cuenta. Tiene un coacheo espectacular de su abogado. Yo no sé si se sigue viendo con mi papá o no. Pero lo que sí sé es que corrieron a Johnny, un primo nuestro, y pusieron a un familiar de Rocío. Pero eso no me interesa. Yo quiero hablar con mi papá”, insistió Dalma, que acotó: “Viene hablando con mi hermana y conmigo, pero ellos en un momento le dicen que está hablando un montón. Les agarra el ataque y le cambian el teléfono, y después le dicen que nosotras nos olvidamos de él. Esa es la forma que tiene de llenarle la cabeza en contra de nosotras”, insistió, remarcando que el responsable número uno es el letrado de su papá.

Con respecto a los rumores de cómo estarían tratando al astro, la madre de Roma indicó: “No me entra en la cabeza que no lo dejen mirar televisión y si mi papá está viendo algún programa, le ponen una película. Estoy harta. Es una fiaca salir en la tele para pedir el número de mi papá”. Al ser consultada por las versiones que aseguran que el DT tripero está “sedado”, precisó: “No quiero hablar en la tele de él. Solamente le digo lo que me parece, de manera privada. Si no me dan el número voy a ir a su casa, no le tengo miedo a nadie. Antes de la cuarentena nos veíamos y hablábamos un montón. Que sepa que lo quiero. El día del padre voy a ir a llevarle un regalo”.

Ya absorta en el tema (y guiada por el conductor chimentero) rememoró la ausencia de su progenitor el día de su casamiento y lanzó: “Creo que no se lo voy a perdonar nunca porque me dolió un montón. Pero la vida sigue y yo quiero ver a mi papá. Y creo que le dolió más a él porque yo tuve una noche hermosa igual. Creo que se dio cuenta tarde. Y ahora me doy cuenta de que con Roma no se quiere perder nada y me parece bien. Nunca cortaría su relación con su nieta”.

También fue consultada sobre la serie de Amazon Prime “Maradona, sueño bendito”, de la cual su madre Claudia Villafañe habló días atrás en el mismo programa de América: “Si cuentan cosas que no son reales, voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá e iniciaré acciones legales. Tengo amigos que trabajaron en la serie y sé que cuentan cosas que no son ciertas. Y voy a contar algo que pinta el objetivo, que es mostrar el quilombo y no la carrera de mi papá: el actor que lo interpreta cuando era chico, patea con la derecha, se dieron cuenta tarde y tuvieron que arreglarlo digitalmente”.