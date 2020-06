Preocupación en La Plata por la circulación de micros con más pasajeros de lo permitido

La circulación de micros del transporte público al tope de pasajeros es un tema que comenzó a denunciarse poco después del inicio de la cuarentena, pero en torno a casos puntuales o particulares, configurando una suerte de violación a la medida de aislamiento social obligatorio.

Sin embargo, ahora para los vecinos este problema en los últimos días comenzó a repetirse sin parar, al menos para el caso de la Línea 307, donde se pudo divisar una unidad repleta de pasajeros, con todos los asientes ocupados e incluso con muchas personas que viajaban paradas, contrariamente a las disposiciones de distanciamiento comunitario que rige para el transporte público a partir de los ordenamientos municipales como del Ministerio de Transporte de la Nación.

En este caso, se trata de una unidad del ramal C, que comunica a Ensenada con La Plata y viceversa. "No pasa siempre", sostuvo una pasajera., quien abordo el colectivo a eso de las 7 de la mañana. No obstante, dijo, que pasa cada vez más seguidos, frente al temor de contagiarse de Covid-19 en un contexto de expansión del virus.

Como se recordará, la normativa ministerial a nivel nacional dispone para el transporte automotor de pasajeros, entre otras medidas, que el pasajero "deberá respetar un límite de acercamiento al personal de conducción no inferior a 1,5 metros".