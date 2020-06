Conmoción en EE.UU. por otro asesinato de un joven afroamericano en un operativo policial

Un joven afroamericano fue muerto anoche al ser baleado por la espalda aparentemente por policías en la ciudad estadounidense de Atlanta luego de resistirse a ser detenido tras dar positivo en un control de alcoholemia, informaron hoy autoridades del estado de Georgia y testigos.

La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) dijo que la Policía de Atlanta le pidió que investigue el hecho, que ocurrió en un local de comidas en medio de la conmoción en el país y el mundo por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco el mes pasado.

Videos subidos a redes sociales y difundidos por medios de Estados Unidos muestran el momento en que el joven forcejea con dos policías en el piso, sale corriendo con una pistola Taser en la mano que arrebató a los policías, quienes se lanzan a perseguirlo y le disparan tres tiros.

Luego se ve al hombre tirado en el piso a unos 50 metros del lugar desde donde se filma el video.

Otro video muestra el momento en que la víctima es subida a una ambulancia, y un tercero a una pequeña multitud, la mayoría de ellos afroamericanos, que protestan contra la policía tras el incidente desde detrás de una banda amarilla con que se había acordonado la zona.

Rayshard Brooks is the latest victim of police violence. There’s no need to shoot an unarmed man running away from you. All you had to do was try to arrest him or impound his vehicle, get a warrant for his arrest, and arrest him later. #AtlantaShooting pic.twitter.com/C4ScsqXJx5