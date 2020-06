La robaron la moto a un repartidor mientras entregaba un pedido en 78 bis y 16

Cristian Medina trabaja como repartidor para la aplicación "Pedidos Ya" y sufrió ayer a las 22:30 horas el robo de su moto, su elemento de trabajo, cuando entregaba un pedido en la calle 78 bis entre 16 y 17. Según relata la víctima, lo interceptaron dos delincuentes con un arma de fuego.

"El seguro (Escudo) no me cubre. Tengo al día y contra todo riesgo y como estaba repartiendo no reconocen eso. Yo pago y estoy dando un servicio por la cuarentena", le aseguró a este medio Medina, quien erradicó la denuncia en la Comisaría Octava de Villa Elvira.

Por otro lado se mostró preocupado porque "esto me pasó a mí y hay 200 repartidores en la calle".