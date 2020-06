“Carta a mis héroes”: la alumna que emocionó a todos

Varios especialistas han destacado en las últimas semanas que los adolescentes son uno de los grupos que más está padeciendo el aislamiento social que implica cumplir con la cuarentena. A esa edad, los chicos suelen separarse de los padres o figuras de autoridad para compartir vínculos concretos y físicos con sus pares. Como eso está vedado en este momento, no son pocos los casos en que los adultos observan ciertos estados de depresión u ostracismo en los jóvenes.

Pero no es en la casa de los adolescentes donde sólo hay preocupación por este tema, sino también en los colegios. Profesores y personal educativo detecta, mediante las clases virtuales y seguimientos de sus alumnos, que estos no la están pasando para nada bien. Ante esta situación, en algunas escuelas secundarias se ponen en marcha acciones concretas para conectarse más profundamente con los estudiantes y generarles apoyo.

Esto es lo que ocurrió en el secundario de Nuestra Señora del Carmen con los alumnos de sexto año y la repercusión fue tan buena que una de las alumnas decidió hacer una carta a sus profesores y preceptores para agradecerles el gesto de pensar en ellos.

“¿Quién hubiera imaginado que las distancias nos unirían, que nuestras almas seguirían unidas a pesar de las adversidades que hoy se nos presentan? No hay palabras que pueda emplear para transmitirles todo lo que siento. Los profesores, directivos y preceptores que ya me conocen de otros años, sabrán que lo mío no es la comunicación oral, sino que escribir es la manera en la que puedo expresarme y ser yo misma. Quiero compartirles esta carta porque quiero y necesito acercarme a ustedes, como ustedes lo han hecho conmigo siempre”, comienza el texto que envió Candela Ortiz Maggio (17) y que tituló “Carta a mis héroes”, conmovida por el evento virtual que habían organizado desde el colegio.

“La reunión por Zoom fue la mejor sorpresa, y la más inesperada, que pude haber recibido. Jamás habría imaginado verlos a todos allí, junto a mí, recordándome una vez más que siempre cuento con su apoyo y su cariño. Admito que he dejado caer unas cuantas lágrimas de emoción al ingresar y que no fui capaz de hablar porque estaba muy conmovida por poder verlos después de tanto tiempo (además del huracán de emociones que me atravesaba). Escucharlos y saber que ese acto fue hecho con tanto amor e incondicionalidad me ha conmovido hasta lo más profundo del alma”, continúa la carta de la joven que hizo emocionar a todos con sus palabras.

“Tuve ganas y la necesidad de escribirla porque nuestros profesores y los preceptores organizaron un encuentro virtual para estar cerca nuestro y darnos su apoyo. Me emocionó el gesto y no pude hablar en esa reunión porque estaba re emocionada hasta las lágrimas”, explica Candela y dice que si bien su situación y la de sus compañeros es similar a la de todos los chicos que van a la secundaria, en este caso la cuarentena los afectó de forma especial porque al estar en el último año tenían un montón de eventos organizados y planificados para hacer durante estos meses a modo de despedida de esta etapa institucional.

MOSTRAR PRESENCIA

Eso mismo fue lo que convocó al personal educativo a “juntarse” con los chicos “Los docentes mandan tarea a través de las redes, y este grupo tenía varios proyectos que iban a dejar huella en otros alumnos pensando en la comunidad y en el cuidado del medio ambiente, también estaba el viaje a Bariloche y ahora se encuentran con la nada misma. Los docentes empezaron a notar un bajón anímico, por lo que un preceptor y un profesor pensaron en hacer esta reunión”, cuenta Laura Grugnala, directora del secundario que está conmovida con el gesto de candela: “A esta chica le salió del corazón hacer estar carta. Es una estimulación mutua de ella hacia nosotros también. Es lo que sentimos todos, preocuparnos por saber cómo están los chicos más allá de enviarles contenidos”.

Si bien el encuentro por Zoom lo organizaron el preceptor Emiliano Serdá y el profesor Emanuel Berardi, Candela le mandó la carta a Fabián Asís, el docente de teatro con quien ella tiene mayor cercanía con él y con su materia. “La vedad que nos mató a todos con lo que escribió. Me lo pasó a mí el texto y lo compartí en el grupo de profes y algunos contaban que se emocionaron hasta las lágrimas como yo”, destaca el educador y explica cómo surgió la idea. “La charla de zoom se hizo para que los chicos se sintieran mejor. Estamos preocupados por ellos, que tenían planeadas un montón de cosas como grupo y que no pudieron hacer. Queríamos ver de qué manera los podemos ayudar. Esto es el puntapié inicial desde los profes que estamos improvisando sobre la marcha, no teníamos las herramientas y las estamos construyendo. Queremos brindarle nuestro apoyo y que los alumnos sepan que estamos, que pueden proponernos cosas. Buscamos fortalecer la comunicación, saber cómo están, que confíen en nosotros. No tenemos la posibilidad de vernos cara a cara, pero estamos conectados”.

“Agradezco tenerlos en mi vida, a todos y cada uno de ustedes, porque son más que mis directivos, profesores o preceptores: son mi familia. Somos una gran comunidad educativa y una familia que se mantiene unida mediante el vínculo más fuerte que existe en el mundo: el AMOR. Realmente no existen palabras para expresarles todo lo que siento, para agradecerles esa sorpresa, esas palabras, esa incondicionalidad. Me han hecho tan feliz y me recordaron que, aunque las distancias físicas puedan separarnos, podremos tender puentes de amor juntos, siempre; y podremos acompañarnos desde el sentimiento, la emoción, las alegrías y en todo aquello que revoluciona nuestro mundo interno.

Sepan que, al igual que yo cuento con su apoyo, ustedes cuentan con el mío. Esta situación es dura para todos y cada uno la estará atravesando de la manera que puede, quizás más alegre o más angustiado, más optimista o más pesimista pero, hay que tener presente, que el patrimonio más importante que podemos tener en nuestras vidas es este lazo, esta unión que nos encuentra a todos juntos en este camino que es la vida. Tenemos que ser fuertes y aferrarnos al amor que nos une para poder afrontar lo que sea que nos depare el destino”, continúa la carta de Candela.

EMPUJÓN ANÍMICO

Los docentes describen a Candela como una chica muy especial que siempre tiene este tipo de gestos, aunque esta vez dejó a todos muy emocionados. “Nos llenó el corazón. Eso para nosotros es un empujón anímico muy grande, porque los docentes necesitamos esas cuotas de cariño. Este año al verlos menos hacen mucha falta, sobre todo a mí que soy docente de teatro, que es una materia muy corporal. Tuvimos que reconstruirnos al principio de la cuarentena y hoy en junio ya estamos pensando de otra manera, pero igual seguimos pensando y buscando formas de poder responder a este contexto de la mejor forma posible. La necesidad de vincularse era tal que si bien la aplicación permite una hora de conexión, al finalizar ese tiempo reanudamos la charla con casi todos los estudiantes”, destaca el profesor de teatro.

Con una prosa destacable, la alumna que quiere estudiar licenciatura en letras cuando termine el secundario, finalizó su carta resaltando la importancia del valor y el compromiso ante la vida: “Siendo ya una alumna de sexto año y encontrándome a mediados de mi último año escolar, creo que sería lindo poder compartirles y transmitirles parte de lo que me han enseñado, incluso más allá de lo académico (sería interminable decirles todo lo que me han transmitido): me han enseñado la importancia de valorar cada instante y disfrutar cada momento, el valor de la incondicionalidad, de estar presente sin esperar nada a cambio, de estar allí por sentirlo en el corazón; que el coraje siempre será más grande que el temor que tenemos hacia nuestros propios fantasmas y los desafíos que nos presenta la vida, el significado de resiliencia, de superar las adversidades y el deseo de seguir adelante a pesar de todo, que todo sueño puede cumplirse con esfuerzo y dedicación; entre tantas otras lecciones de vida que me han dado. Pero sobre todo, me han enseñado el significado de amor propio, de amarse tal como uno es, con sus virtudes, sus defectos y ese mundo que vive dentro de nosotros y nos conmueve el alma.

No hace mucho, leí una frase de Miguel Castaño que decía ´el impulso no puede detenerse: mientras haya vida, habrá sueños´. Gracias a ustedes, siempre sentiré que estoy viva, que en mí existe una fuerza que me motiva a vencer todo obstáculo y a superarme cada día; y siempre tendré nuevos sueños, porque soñando también nos encontramos juntos. Soñando un mundo mejor, una sociedad de iguales, de respeto...un mundo de amor”.

“Creo que la presencia de los profesores y de la escuela en general en la vida de los alumnos es fundamental para que pasemos la cuarentena de una forma más optimista, nos da una motivación, porque este momento para algunos es más doloroso que para otros y no todos manifiestan la necesidad de sentirse respaldados. Saber que desde la escuela nos apoyan es lindo”, subraya Candela invitando a que más colegios se sumen a esta iniciativa con los estudiantes.