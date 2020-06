Por la inseguridad, una familia dejó su vivienda en Los Hornos

Para las ocho familias que viven en la “Tranquera Berzosa”, un campo situado en Los Hornos, la paz que habían ido a buscar al mudarse a esa zona tranquila de La Plata -al menos en el pasado-, se esfumó a manos de los delincuentes. El miércoles pasado, acuciados por los incesantes robos (que afectan también a dos urbanizaciones, emplazadas a unos 250 metros del lugar), se reunieron con policías y con funcionarios de la Municipalidad. El cuadro de asaltos y escruches es de tal intensidad que una pareja de vecinos decidió dejar su casa en medio de la pandemia tras el último robo.

“Pedimos presencia policial, arreglo de calles, luminarias y una garita de vigilancia si es posible”, contó Federico, uno de los vecinos.

El terreno, unas diez hectáreas situadas en 60 y 183, era un predio rural y fue loteado por sus propietarios hace unos 20 años. Con el tiempo, se mudaron nuevos moradores que procuraban vivir alejados de los incordios de la urbe. Cruzando la calle 185 se crearon otras dos vecindades (más pobladas) con similares características. Rosaura, que vive en Tranquera Berzosa, explicó que “con ellos (por la gente que está sobre 185) nos conocimos en forma reciente porque están padeciendo lo mismo con la inseguridad. Entonces, decidimos juntarnos todas las familias para que el reclamo tenga más visibilidad”.

DEL ARREBATO A LA ENTRADERA

Los casos más extremos son recientes. “Antes, lo que pasaba era que se metían para llevarse alguna herramienta o bicicleta. Eran más rateros que otra cosa”, comentó Julián. La situación tomó otro cariz en julio de 2019, con una entradera en la que actuaron cuatro delincuentes armados con pistolones “tipo tumbero”. Sorprendieron a los dueños cuando estaban por ingresar a la casa con pizzas que habían comprado minutos antes.

“Los amenazaron, los maniataron y les robaron la camioneta (que apareció incendiada días después en Abasto), en la que cargaron todo lo que pudieron”, manifestaron. Ese episodio fue “violento y peligroso”, recordaron, y el que marcó “un antes y un después” en la modalidad de atracos que se sucederían de manera asidua.

“Empezaron a entrarnos seguido, casi a diario”, remarcó Tato. Y los hechos “recrudecieron a la par del crecimiento del asentamiento que se formó sobre 52, que comienza en 177 y llega hasta la ruta 36”, señalaron.

Vanina y Federico son médicos. Trabajan en el hospital Rossi y son los últimos que llegaron al lugar, 10 años atrás. El 29 de febrero fueron víctimas de un escruche que podría haberse transformado en algo mucho peor. Al menos dos delincuentes los esperaron agazapados en el patio -donde está la parrilla- para asaltarlos.

Por lo que pudieron ver en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los bandidos aguardaron durante dos horas hasta que se cansaron y decidieron entrar. Rompieron una ventana y escaparon a pie, en dirección a 52, “cargados con todas nuestras pertenencias”, indicaron.

El 20 de mayo la escena se repitió, aunque la alarma obligó a los ladrones a huir sin poder sustraer nada.

Tras esos dos hechos, Vanina quedó con miedo y “nos vimos obligados a dejar nuestra casa en plena pandemia”, afirmó.

En tanto, sobre 186, el 16 de mayo, a las 15, dos delincuentes armados redujeron a un joven y a su madre. Los ataron y desvalijaron la casa. “Se llevaron la camioneta, también”, añadieron.

Con ese panorama, el 26 de mayo, presentaron una nota dirigida al jefe de la Departamental, Sebastián Martínez Pass, en la que expresaron: “Somos un grupo de vecinos, frentistas y linderos a calle 60, que solicitamos con suma urgencia reunirnos con usted, a fin de poner en su conocimiento nuestra alarmante situación de inseguridad y desprotección sufrida en los últimos meses”.

Finalmente, la semana pasada se pudieron reunir con las autoridades. “El encuentro que tuvimos con el titular de la comisaría decimoquinta (el campo está en Los Hornos pero es jurisdicción de Olmos) y el secretario de Seguridad del municipio fue bueno. Nos pusieron al tanto de las herramientas con las que cuentan y la verdad es que desde la dependencia hacen lo que pueden”, detalló Francisco.

En tanto, Vicky aseguró que “la Policía no tiene móviles, no tiene personal, no tiene nafta. Así es difícil”.

Vanina resaltó que “60, de 180 hacia la ruta 36 es tierra de nadie. Ahí queman autos, por ejemplo. Antes, dejábamos la llave del auto puesta y la puerta de la casa abierta. Ahora es impensado”, lamentó.