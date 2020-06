Arrondo se refirió a los Paralímpicos

Inés Arrondo, secretaria de Deportes de la Nación, aseguró ayer que los deportistas paralímpicos “volverán a entrenar en una próxima instancia”, cuando sean aprobados los protocolos pertinentes.

“Trabajamos para que puedan volver a entrenar en una próxima instancia. Para eso venimos trabajando muy especialmente con los protocolos” sostuvo la funcionaria a través de un comunicado oficial.

La respuesta de Arrondo, ex Leona, se dio a partir del texto que publicó el Comité Paralímpico Argentino (Copar), que había cuestionado la decisión de habilitar “solamente” los entrenamientos para aquellos deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Esos protocolos deben ser aprobados aún por el Ministerio de Salud, pero estamos avanzando muy bien con las Federaciones”, afirmó.

Además, Daniel Díaz, subsecretario de Desarrollo Integral del Deporte, explicó: “Ellos tienen la competencia tres semanas después, por eso decidimos empezar primero con los olímpicos y luego seguiremos con una segunda instancia”, aportó.

“Enviamos a cada deportista las planillas y también a los médicos, para que den fe de quiénes pueden comenzar y quiénes no, para evitar situaciones de riesgo como por ejemplo puede pasar con los no videntes donde necesitan tener un guía cerca y eso puede generar que la distancia social no sea respetada”, sostuvo Díaz.