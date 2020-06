La NBA tendrá campeón a fines de octubre y habrá testeos cada dos días

La NBA ya eligió el lugar donde proseguirá la presente temporada, que se interrumpió por la pandemia de coronavirus. Será en una única sede, Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, a partir de fines de julio próximo. Ahora se conoció el calendario provisorio, cuyas finales en principio se disputarán entre el 30 de septiembre y 13 de octubre. Además, se resolvió que cada dos días se le realizará testeos a cada uno de los jugadores de los equipos participantes.

También habrá entrenamientos individuales obligatorios a principios de julio antes de comenzar las sesiones en grupo. El último 4 de junio, la NBA confirmó que la temporada regular se reanudaría, con 22 equipos, desde el 30 de julio. La actual campaña se había suspendido el pasado 11 de marzo, después de que el pivot francés de Utah Jazz Rudy Gobert diera positivo por Covid-19 justo antes del partido contra Oklahoma City Thunder.

A todo esto, la NBA además aseguró que todavía está trabajando en planes para los ocho equipos que no estarán en Disney: Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y New York Knicks.

En primera instancia, el calendario provisorio tendría entrenamientos individuales del 1 al 9 de julio, llegada de los equipos entre el 7 y el 9 del mismo mes; y a partir de allí entrenamientos grupales de equipo en Disney, con evaluaciones iniciales de salud y seguridad.

Ya entre el 21 y 22 de julio habrá partidos de entrenamiento entre equipos, programados por la NBA y con árbitros de la NBA.

Del 30 de julio al 14 de agosto se reanudará la competencia oficial. La NBA todavía está completando el calendario de esos ocho partidos por equipo, y los enfrentamientos se basarán en los partidos de la temporada regular hasta el 11 de marzo.

A todo esto, se espera que el 17 de agosto comiencen los playoffs con series tradicionales al mejor de siete partidos.

Del 31 de agosto al 13 de septiembre se disputarían las semifinales de conferencia, mientras que del 15 al 28 de septiembre, la finales de conferencia. Ya con los dos equipos definidos, el cruce por el título arrancaría el 30 de septiembre y tendría como fecha límite, de ser necesario un séptimo juego, el 13 de octubre.

“EL BÁSQUET NO ES NECESARIO EN ESTE MOMENTO”

Mientras desde la organización ultima detalles para la vuelta, continúan alzándose voces pensando en que un hipotético regreso no sería aconsejable por el mensaje que se estaría dando en el marco de las distintas protestas contra el racismo en todo EE.UU.. Al respecto, Dwight Howard, pivot de Los Angeles Lakers, expresó: “El básquet no es necesario en este momento. Solo será una distracción. No me gustaría nada más que ganar mi primer campeonato de la NBA, pero la unidad de mi gente sería un título aún más grande”.

Así, el veterano compañero de LeBron James, se diferenció de la estrella angelina.