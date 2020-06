Por videollamada, una jueza le otorgó a una pareja la adopción de cinco hermanos

Hoy se firmó la sentencia de adopcion de 5 hermanos y utilizamos la plataforma virtual para notificarlos junto con el Defensor de Menores Atilio Alvarez, la Trabajadora Social y equipo del Juzgado. Les transmitimos en un lenguaje claro y sencillo lo que se revolvió y los chicos pudieron comprender la importancia de la decisión tan esperada por ellos. Compartimos la alegria de esta gran familia 👨‍👩‍👧‍👦 #jncivil23 #audienciaadopcion #audienciavirtual #feriaextraordinaria

A post shared by Juzgado Nacional Civil 23 (@jncivil23) on May 30, 2020 at 3:35pm PDT