También se contagiaron la pareja de Vidal, un diputado y dos funcionarios porteños

¿Cómo se anuda la cadena de contagios que concluyó en el positivo de coronavirus para María Eugenia Vidal? Aunque las pistas para seguir el trayecto de la enfermedad puedan parecer difusas, cuando en el ocaso del martes la ex gobernadora anunció que tenía COVID-19 varios pensaron en el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, primer político de peso en confirmar, el viernes pasado, que había contraído el virus. Pero, ¿se reunió la ex gobernadora con el alcalde del Frente de Todos? “Tuvo un contacto esporádico” y “por prudencia” se hizo el hisopado, aseguró ayer el ministro de salud porteño, Fernán Quirós.

Ese encuentro -que desde uno y otro entorno salieron rápidamente a negar- habría sido más que esporádico: durante un almuerzo al que, además de Vidal e Insaurralde, se habrían sentado el diputado bonaerense de Juntos por el Cambio, Alex Campbell, y el titular de la Cámara Baja, Federico Otermín, íntimo del lomense. La comida habría tenido lugar en la capital federal, el jueves pasado, un día antes de que Insaurralde confirmara su diagnóstico.

Ese jueves fue pletórico en reuniones. Por la tarde, Otermín recibió en su despacho de Diputados a los legisladores de Cambiemos Campbell, Adrián Urreli, Daniel Lipovetzky y Maximiliano Abad, y al peronista Juan Pablo de Jesús. Ayer, Urreli, Lipovetzky, Abad y De Jesús respiraron tranquilos al conocer que sus hisopados dieron negativos. También Otermín. En tanto Campbell ya había dado positivo el lunes de esta semana.

Pero volvamos al jueves pasado. Ese mismo día, Vidal se reunió en la Municipalidad de Vicente López con el intendente de ese distrito, Jorge Macri, quien ayer dio negativo. También en esa fecha, la ex mandataria provincial recibió en su casa de Barrio Norte al jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Roberto Costa.

El viernes, poco antes de que se confirmara el positivo de Insaurralde, Vidal volvió a reunirse con Campbell. También, almorzó en la sede del Gobierno porteño con Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en lo que muchos interpretaron como una suerte de “reconciliación” para sellar las bases del Pro “dialoguista”. Allí, los comensales se enteraron del diagnóstico de Insaurralde y lo que empezó como una comida política terminó signado por la pandemia de marras. Ahí mismo, la ex gobernadora habría pensado en someterse al hisopado, algo que recién hizo cuando Campbell dio positivo. Ayer Lousteau y Larreta dieron negativo, pero se supo que dos funcionarios cercanos al jefe de gobierno porteño, Emmanuel Ferrario (Asuntos Estratégicos) y Federico Di Benedetto (Comunicación) tienen COVID-19. Por eso, casi todo el gabinete capitalino deberá realizarse hisopados.

También, el ex jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que esta semana almorzó con Larreta se sometería al test en las próximas horas. Al igual que el ex titular de la jefatura de Gabinete bonaerense, Federico Salvai y su mujer, la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quienes días atrás se reunieron con la ex gobernadora.

Con buen estado de salud, asintomática y cumpliendo con el aislamiento en su casa, Vidal reapareció ayer de manera virtual. Fue para participar del lanzamiento vía Zoom de un libro de su ex ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny. La virtualidad dominará también la agenda del gobernador Axel Kicillof, que tomó esta decisión tras conocer el diagnóstico de su antecesora, con quien -según aseguraron en la Provincia- se comunicó para ponerse “a su disposición para lo que necesite”.

Mientras, la inquietud en la dirigencia política escaló ayer a nivel nacional, tras confirmarse que el diputado del Frente de Todos, Walter Correa, tiene coronavirus.

SACCO TAMBIÉN DIO POSITIVO

“Acaban de comunicarme el resultado del hisopado y es COVID-19 positivo. Continuaré aislado y con seguimiento médico. Me siento bien y soy asintomático. Muchas gracias por los innumerables mensajes. A seguir cuidándonos”, confirmó en su cuenta de la red social Twitter el periodista y pareja de Vidal, Enrique Sacco.

Aunque ese diagnóstico podía resultar presumible, en el entorno de la exgobernadora todavía siguen el rastro del virus que la contagió. “Es desconcertante, a mi mujer le dio negativo”, dijo ayer Campbell. Jesica Cirio, esposa de Insaurralde, fue otra de las que “zafó”.

En rigor, nadie puede determinar cuál fue el eslabón que inició la cadena de contagios. No está claro que Campbell haya contraído el virus de Otermín, porque dio negativo. Tampoco que Vidal se haya contagiado de Campbell. Y, como se dijo, ambos niegan el almuerzo con Insaurralde.