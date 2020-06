Fuerte operativo de control de circulación en la zona de la Estación de trenes de La Plata

Esta mañana se realiza un fuerte operativo de control de circulación en la zona de la Estación de trenes de nuestra ciudad. Hoy comienzan a regir en el AMBA las nuevas medidas anunciadas por el Presidente Alberto Fernández, en las que sólo podrá utilizar el transporte público el personal "esencial".

Es por eso que desde temprano los agentes de Control Ciudadano se apostaron en 1 y 44 para controlar a los automovilistas y colectivos, ya que muchos de los que estaban vigentes caducaron desde las 0 de hoy. Cabe destacar que mañana la Comuna platense hará un fuerte despliegue en la Ciudad para intentar frenar la circulación interbarrial, tal como informó de forma exclusiva EL DIA.

Cabe destacar que el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, aseguró ayer que, en el AMBA, las personas “exceptuadas” del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus podrán circular pero no en transporte público, mientras que los trabajadores esenciales podrán seguir usando esos medios y no deben renovar el permiso de circulación. “Los trabajadores esenciales no deben renovar el permiso de circulación”, precisó Meoni, quien diferenció la situación de esas personas de las que están comprendidas en actividades “exceptuadas” del aislamiento, que son las que deben gestionar a través de la aplicación CuidAR o en forma online un nuevo permiso para circular, pero sin la posibilidad de utilizar el transporte público.

“Los que deberán renovar el permiso son los trabajadores exceptuados, es decir, los que se fueron habilitando durante la cuarentena, y no al principio”, explicó el ministro en declaraciones periodísticas. En ese sentido, indicó que las actividades consideradas “esenciales” son aquellas estipuladas en el decreto que inicialmente dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus a partir del 20 de marzo (el 297/2020). En tanto, las exceptuadas pero no esenciales “no quedan inhabilitadas, pero no pueden utilizar el transporte público”, subrayó Meoni.

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se informó que se reforzarán las medidas de control que se realizan desde el mes de marzo y se extremarán los operativos en el sistema ferroviario nacional. La ministra Sabina Frederic ordenó el refuerzo de los controles específicos de y en los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Se trata de un despliegue de las fuerzas federales de seguridad en las jurisdicciones que son competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La decisión incluye un incremento en el control de las formaciones tanto como en las estaciones de trenes, así como la extensión del horario de control policial durante las 24 horas. Es un incremento que eleva a dos mil quinientos la cantidad de efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en las 256 estaciones de las 7 líneas ferroviarias que atraviesan el AMBA (Ferrocarril Mitre; Sarmiento; Roca; Urquiza; Belgrano Norte; Belgrano Sur y San Martín).

El despliegue y sus respectivos operativos están coordinados por la Superintendencia Federal de Transporte y son monitoreados por el Comando Unificado de Seguridad CUSCOVID-19 que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En la última semana, la Cartera de Seguridad dispuso incorporar 300 agentes más a los efectivos que trabajan en el sistema ferroviario del AMBA, los cuales se distribuyen cuantitativamente según cabeceras, movilidad de pasajeros por estaciones, horarios, presencia en vagones, puestos fijos y brigadas en formaciones. Los miembros de las fuerzas despliegan su trabajo en el control del ingreso y egreso de las estaciones, así como del cumplimiento del distanciamiento social indicado por el Ministerio de Salud en andenes y vagones.

Las fuerzas federales llevan a cabo dos formas de control y despliegue: puestos fijos en estaciones y brigadas en las formaciones. Ambas formas se incrementan en cantidad de personal durante las franjas diarias de mayor concentración de pasajeros (“horas pico”).

Simultáneamente, en caso de ser necesario, las fuerzas federales cuentan con personal adicional disponible para responder a situaciones anómalas específicas.

El control del cumplimiento de las excepcionalidades de circulación de las personas que desempeñan “tareas esenciales” se realizan mediante la verificación de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) así como de la aplicación CUIDAR. En ambos casos, el acceso inmediato a las bases de registro de autorizaciones permite identificar el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos para la circulación de las personas.