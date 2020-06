Un Maradona “blindado” rechazó la propuesta tripera

Cuando parecía que todo se encaminaba a una resolución feliz y la continuidad de Diego Armando Maradona como técnico de Gimnasia era un hecho, en la tarde-noche de ayer fue el propio presidente albiazul Gabriel Pellegrino, quien le confirmó a este medio que la representación del entrenador había rechazado la propuesta que le hizo el Club.

“Le hicimos llegar una oferta y la respuesta fue no. Una lástima porque era un buen momento para cerrar el tema”, le dijo anoche a este diario el propio Pellegrino. Visiblemente molesto, el titular gimnasista señaló, “acá el problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Hay un entorno que no nos deja llegar a Maradona”.

“ofrecimos un contrato sin ninguna rebaja salarial pese a la grave crisis económica”

Más adelante comentó, “le ofrecimos a su representación el mismo contrato que tiene hoy. Es decir, mantener los números, y eso ya es un esfuerzo muy grande que hacemos, sobre todo teniendo en cuenta la enorme crisis económica en el país y en el mundo. Pero contestaron que no, querían un aumento de salario y yo no voy a hipotecar el Club”, expresó, sin dejar de reconocer que el arribo de Maradona el año pasado al Lobo fue muy positivo y les hizo muy bien.

Sin dudas es todo un dato clarificador de la situación, cuando el fuerte rumor que había, era que querían bajarle el sueldo al entrenador. La CD había realizado un nuevo análisis el fin de semana último y por eso en la víspera el club resolvió ofrecerle un contrato sin reducción en los haberes al cuerpo técnico.

“No nos han dejado hablar con Diego, te cortan todos los caminos, y terminan diciendo que no, pero no sabemos que opina Maradona”, siguió contándole Pellegrino a este diario enojado directamente con el entorno del DT, que prácticamente lo ha “blindado” para que no tenga ningún tipo de contacto directo con la dirigencia Mens Sana, y ni siquiera con el propio Presidente, al mismo que en febrero pasado tras perder con Central en Rosario en conferencia de prensa dijo, “que ni se le ocurra echarme. Yo de acá no me voy”.

Hoy por hoy, lo único que podría cambiar la situación es una intervención directa de Maradona

En definitiva, esta respuesta negativa de la representación del entrenador generó mucha desilusión en la dirigencia que incluso era optimista en poder cerrar posiblemente hoy el acuerdo que venía muy bien encaminado. Sobre cómo seguirá todo ahora, Pellegrino terminó diciendo, “hoy no puedo asegurar que el tema Maradona esté cerrado, nunca se sabe, veremos qué sucede en las próximas horas...”, deslizó el Presidente Tripero buscando mantener una luz de esperanza para la continuidad del “10”.

Del lado del entorno de Diego, quien rápidamente salió a expresarse fue su abogado, Matías Morla, mediante un mensaje en su cuenta personal de Twitter. “Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia”.

Sin lugar a dudas, un mensaje polémico, al indicar que “no le quieren renovar”, y bastante irrisorio al decir “no faltó a un solo partido”, algo que es lógico si asume la responsabilidad como entrenador. Lógicamente buscó convulsionar el mundo gimnasista y en cierta manera lo logró por que muchos hinchas demostraron su enojo contra la dirigencia, y en menor medida lo culparon a Morla por el “no” a la propuesta realizada por Gimnasia.

Así las cosas, el lunes terminó “caliente” para el Lobo por que no esperaba que la representación terminara diciendo que “no”, mientras venían desarrollando positivas charlas. No obstante, aún hay una carta por jugarse y el tema sigue abierto...