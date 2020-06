Otra exigencia para comprar U$S 200: el blue se volvió a disparar

Desde ayer el Banco Central puso en marcha una nueva exigencia para los que quieran comprar el límite de dólares “turista o solidarios”, 200, con el recargo del 30 por ciento: deben informar, a través de una declaración jurada, que en el momento y en los 90 días corridos anteriores, no operaron divisas por el mercado bursátil, es decir, no compraron dólar MEP (bolsa) ni contado con liquidación (CCL).

“Declaro bajo juramento que ni en el día de la fecha ni en los 90 días corridos anteriores (contando desde el 01/04/2020 inclusive) he efectuado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera ni transferencias de los mismos a entidades depositarias del exterior, y me comprometo a no realizar las operaciones antes mencionadas en el día de la fecha y en los próximos 90 días corridos subsiguientes”, dice la declaración que hay que aprobar con un tilde cuando se hace una operación por homebanking. Ayer por la nueva adaptación del sistema, hubo demoras para la adquisición virtual.

Ya el Banco Central había dispuesto que las personas que quieran adquirir la divisa estadounidense deben informar bajo juramento que no son beneficiarios de los créditos a tasa cero.

El dólar oficial cerró ayer en un promedio de $70,71 para la venta al público, con un retroceso de cuatro centavos respecto del viernes, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcó una caída de 1,1 por ciento, hasta los $112,12.

El MEP también operó en baja, en este caso de 0,2 por ciento, en $107,53 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $68,63.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 91,82.

Mientras, el denominado dólar informal o “blue” ganó $3, en un promedio de $128 por unidad.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 274 millones y se registraron US$ 94 millones hasta ahora en el sector de futuros MAE.