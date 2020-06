“No vaya a ser que por salir a correr o mirar vidrieras todo el esfuerzo se vuelva inútil”

El presidente Alberto Fernández les pidió a porteños y bonaerenses que “entiendan la necesidad de quedarse en casa” ante el aumento de casos de coronavirus en el AMBA, y dijo que “hay que ser firmes y duros” con la recomendación, ya que “circular es un riesgo enorme”.

“No vaya a ser que porque todos nos relajamos y sentimos que nadie cercano se enfermó, llegó la hora de salir a correr, de salir a tomar una cerveza, de salir a ver vidrieras, y por eso todo el esfuerzo se vuelva inútil”, dijo el Presidente en una nueva crítica a la decisión tomada en la ciudad de Buenos Aires que desde hace dos semanas permite las salidas nocturnas para realizar actividad física.

“Hubo un discurso permanente que plantea que la cuarentena no hace falta ni tuvo sentido, que quebrará la economía y así morirá más gente, pero está visto, con la cantidad de casos que se conocieron el jueves en el AMBA, que estamos muy lejos de resolver el problema”, dijo.

En una entrevista simultánea con 11 periodistas de las emisoras de Radio Nacional, el Presidente reafirmó que “las sociedades que se relajaron tuvieron que dar marcha atrás” y señaló que, “cuanta más apertura hay, mayor es la facilidad de que el virus circule y nos contagie”.

El jefe de Estado enfatizó que “la solución está en nuestras manos y es entender que hay una sola forma de preservarse: quedarse en casa; no vaya a ser que por relajarnos y salir todo el esfuerzo se vuelva inútil”.

Fernández reseñó que “hay provincias donde el tema está más controlado, otras que creían que estaba controlado y se descontroló, y en AMBA y Resistencia están los dos focos más intensos”.

“Ahí hay que ser firmes y hacer entender que circular es un riesgo enorme. Mi médico, que es director de un sanatorio privado, me dijo que en los últimos 15 días la cantidad de casos en ese sanatorio se multiplicó por cinco”, explicó.

Espionaje, deuda y aborto

En otro tramo de la entrevista Fernández dijo que le “da mucha vergüenza” vivir en un país donde ocurra el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da “asco”, en referencia a las denuncias sobre supuestas actividades de espionaje ilegal sobre políticos, empresarios y periodistas realizadas durante la gestión de Cambiemos.

“Me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas, no cabe en mi cabeza que el Estado nos esté espiando; a un opositor, un periodista, un empresario, es algo que lo único que hace es irritarme”, dijo.

La causa por denuncia de espionaje desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Mauricio Macri, está siendo investigada por el juez federal bonaerense Federico Villena, y por la comisión bicameral del Congreso.

En cuanto al proyecto de ley de aborto, que estuvo a punto de mandar al Congreso cuando se declaró la pandemia, el Presidente aclaró que “está pendiente” pero que “no” lo ha “dejado de lado porque es algo importante resolver”.

“Cuando hablamos del aborto estamos hablando de un problema de salud publica”, señaló.

Respecto de la deuda externa, sostuvo que se planteó una “negociación seria, que avanza entre tironeos” pero afirmó que tiene “confianza” en que habrá un “punto de acuerdo con los acreedores vamos a encontrar” y menciono que el virtual default viene de la gestión de Macri, idea sobre la que ya se había manifestado en una entrevista con Telefé.

Sostuvo, además, que en los próximos días enviará al Congreso el proyecto para reformar la justicia con todos sus fueros, un anuncio que realizó en su discurso el día de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y que todavía no cumplió.

Consultado sobre como será la economía post pandemia, analizó que “básicamente” será movilizada por el Estado.

“Será así porque parte del incentivo va a estar dado por la obra publica”, puntualizó y anticipó que “busca la construcción de viviendas en todo el país”, entre uno de los objetivos en esa área.

Economía

“Para resolver los problemas de la economía, vamos a tener tiempo. El Estado no va a dejar de socorrer a nadie. Lo que sí no vamos a poder hacer es socorrer a los que ya no están”, dijo el Presidente que volvió sobre un concepto que reitera desde marzo.