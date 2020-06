“La angustia es inevitable”: Lizy Tagliani tiene coronavirus

La conductora y humorista Lizy Tagliani, al frente del envío de Telefé “El Precio justo” en el que otros tres miembros de la producción habían dado positivo de Covid-19 esta semana, anunció ayer a través de su cuenta de Twitter que tiene coronavirus.

“Quiero contarles que mi test ha dado positivo. Por suerte me siento bien. Estoy en mi casa manteniendo todos los cuidados necesarios”, tuiteó la conductora junto a una imagen en la que se ve su rostro sin su alegría habitual.

Cuatro días antes se había dado a conocer que tres miembros del equipo de producción habían contraído la enfermedad y, desde el canal, reaccionaron aislando a la conductora de 49 años, algo que también hicieron varios de los invitados que la animadora había recibido en su programa durante el último tiempo.

“Siento una angustia y un dolor que sólo lo conozco yo”, admitió ayer Lizy Tagliani

“Gracias a todos por preocuparse! Un compañero de nuestro equipo dio positivo en coronavirus, por eso voy a cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. Gracias por estar siempre! Los quiero!”, había anunciado en aquel entonces.

Tras emitir ayer la noticia de su contagio, Lizy rompió el silencio en “El Noticiero del Mediodía” en Telefé en donde se mostró devastada.

“Solo fui a hacer ‘El precio justo’, en mi barrio no salí a dar una vuelta, quiero llevar tranquilidad a mis vecinos. Al salir a trabajar sabía que estaba expuesta y me cuidé mucho”, dijo, en primera instancia Lizy.

De todos modos, reconoció que “la angustia es inevitable” en tanto, más allá de que se sienta bien, no deja de pensar en una posibilidad concreta: “El hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante. A mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie”.

Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. 💕💕💕 no tengo ningún sintoma... les pido unos minutos quiero procesar esto y contesto todo pic.twitter.com/ivfCAbBvRx — Lizy Tagliani (@lizytagliani) June 19, 2020

En la misma línea, contó que apenas se enteró de que es portadora de coronavirus se lo contó a su entorno. “Es una angustia y un dolor que solo lo conozco yo. Por ahora no puedo vivirlo de otra manera”, remarcó, visiblemente conmocionada.

En las últimas horas, Lizy había sido blanco de críticas por seguir llevando invitados a “El precio justo”, en un momento donde la tele comenzó a ser acorralada por el virus tras confirmarse casos en Telefé, El Nueve y América.

En ese contexto, Lizy había tuiteado, enojada: “

Tras conocerse el positivo en coronavirus de Lizy Tagliani, figuras del mundo de la farándula salieron a manifestarle su amor por las redes sociales.

“¡Espero que te recuperes pronto Lizy! ¡Mucho amor y mucha fuerza a todas las personas que están pasando por lo mismo! A cuidarnos”, le escribió Celeste Cid, en tanto que Jimena Barón manifestó: “Amor y más amor enviado virtualmente, te quiero”.

“Cuidate y pronta recuperación. Te quiero”, le deseó Pedro Alfonso y su compañero en “Cortá por Lozano” le declaró: “Te amamos. Fuerza amiga”.

Ángel de Brito, Lourdes Sánchez y Fede Bal también le manifestaron su apoyo y cariño en las redes sociales.

LA DECISIÓN DE RIAL

Además del positivo de Lizy, ayer también se confirmó el primer caso en América, lo que llevó a Jorge Rial a tomar la decisión de dejar de ir al canal a conducir “Intrusos”.

“Yo soy una persona de riesgo y si a mí me agarra seguro voy a tener más complicaciones que cualquiera. Pero yo tampoco quiero poner en jaque a mis compañeros. Estamos en el canal desde el primer día que se desató la pandemia, haciendo el aguante y bancando a muerte. Yo me quedé unos días en mi casa y después vine porque no daba más, siento que tengo que estar. Me sentía invulnerable, decía ‘tengo que estar porque la tele se hace presencial’. ¿Y saben qué? No somos imprescindibles. Los imprescindibles son el personal de salud, la seguridad, el que maneja un bondi para llevarnos, esos son tipos imprescindibles de verdad. Si yo no estoy, no pasa nada. Lo único que traigo es entretenimiento, ¡que no es poco!, pero no es la vacuna contra el Covid”, fueron las primeras palabras del periodista .

“Dejemos de creernos imprescindibles”, pidió Rial, que dejará de ir al canal

Y contó su decisión: “Mis compañeros ya lo saben, pero tomé la decisión de guardarme en mi casa, por lo menos hasta fin de mes para ver cómo se desarrolla todo. Dejemos de creernos imprescindibles. No es fácil. Nuestro ego es enorme, el maquillaje entra por los poros y queda en el corazón, hace una capa de ego, y vos pensás que si no venís ‘Intrusos’ no va a seguir, que la tele se cae. Yo consulté con mi médico, con mi psicólogo, con mi familia y mis compañeros, y mi decisión es guardarme, por mí y por mis compañeros. Cuidarte a vos, es cuidar al otro. ¿Vos le llevarías el virus a tu familia? No, no se lo llevarías”.