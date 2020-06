Es de Berisso y brinda clases virtuales y gratuitas a chicos del Barrio 31

Una docente de nivel inicial oriunda de Berisso participa de una iniciativa que un grupo de colegas lleva adelante para brindar educación a distancia a chicos y chicas que viven en la Villa 31. Si bien muchos no cuentan con servicio de internet, este grupo de voluntarios también se encarga de recaudar fondos para poder brindar datos móviles y que las familias puedan tener acceso a la web.

Ella se llama Catalina Kantarowicz y en contacto con este medio, contó un poco de qué trata esta cruzada solidaria que comenzó en marzo tras decretarse el confinamiento y la suspensión de clases debido a la pandemia de Covid 19.

“Somos un grupo de voluntarios de diferentes puntos del país y somos profesores de niveles inicial, primaria, física, química, matemática y otras materias. Damos apoyo a diferentes niños y niñas dentro del barrio con sus tareas”, expresó.

Claro que muchas familias no cuentan con servicio de internet como para poder participar de una clase virtual, pero también se buscó solución a eso: “Al ser un barrio vulnerable y con esto de la pandemia, sabemos que hay necesidades más urgentes y por eso la campaña. Como nosotros somos de la región y no podemos acercar donaciones, sí podemos ayudar con la colecta de dinero que va destinada a brindar datos móviles para que las familias se puedan conectar a internet y realizar las clases virtuales de apoyo”.

Desde lo personal, “Cata” contó que “la experiencia es muy buena. Yo le doy clases a una nena de 7 años que va a segundo grado, a una escuela en Retiro. Le doy la clase junto con su mamá, que es con la cual me mantengo comunicada. Nos conectamos vía videollamada los días lunes y viernes”, señaló.

En la actualidad, Catalina está sin trabajo, y aprovecha ese tiempo para poder colaborar desde donde se pueda. Todo a ad-honorem: “Yo no estoy trabajando. Lo estaba haciendo como niñera, renuncié para buscar trabajo de docente en un jardín y justo llegó la pandemia”.

La movida, que puede encontrarse en redes sociales como @apoyoescolarbarrio31, se llama "Codo a Codo con la 31", cuenta con unos 60 profesionales y Catalina la encontró en Instagram: “Por Instagram ví la propuesta, no dude en llenar el formulario, y al poco tiempo me contactaron. Los chicos están trabajando desde principio de marzo. A mí me llamaron a mediados de este mes. El grupo de voluntarios es excelente. Nos acompañamos constantemente”

Junto con ella participan otros tres profesionales de la región, y todos deben llenar un formulario para poder sumarse: “Yo al llenar el formulario puse ciertas ‘condiciones’ entonces cuando le envían a la familia, buscan al voluntario, cuentan sus necesidades y ahí entré yo. Yo al ser de Inicial pedí que no fuera un alumno de secundario y en primaria solamente hasta tercer grado. Porque no te vas a meter de lleno para todo y después no saber ayudar a ese niño/niña. Es importante saber cuáles son tus capacidades y límites para garantizar la ayuda adecuada”, sostuvo y agregó que no sólo participan docentes, sino también “abogados, que ayudan a los chicos de secundaria mayormente”

¿CÓMO AYUDAR?

Para todo aquel que quiera colaborar con la iniciativa, Catalina comentó que “abrimos una cuenta bancaria exclusivamente para recibir y canalizar estas donaciones de manera más organizada”

Y desde la organización, se sostuvo que “está bien detallado el tema donación de datos. Hicimos el cálculo y en un mes se consumirían alrededor de 2gb (0,39gb llamada aprox.) teniendo un encuentro semanal de 2hs por videollamada de whatsapp”.

“Por eso cuando alguien manifiesta la intención de donar plata para sostener los encuentros virtuales, les mandamos los siguientes mensajes: Si bien los precios varían, para que tengas una noción aproximada el pack de datos mínimo en algunas compañías telefónicas es de $70 y con eso garantizamos UNA (1) clase de apoyo".

¿Que monto quisieras donar?

* Apoyo un encuentro ($70)

* Apoyo dos encuentros ($140)

* Apoyo un mes de clases ($280)

* Me gustaría donar otro monto.

¿Cada cuánto querés donar?

* Quiero apadrinar una familia (vas a recibir un recordatorio mensual del que te podés dar de baja en cualquier momento con solo avisarnos)

* Por única vez

"Para que nosotros podamos canalizarlo a las familias, esta ayuda podés realizarla a través de una transferencia bancaria a la siguiente cuenta”:

CUIT/CUIL: 20 - 38129937 - 7

Alias: APOYOESCOLARBARRIO31

CBU: 14300017 - 13012544400011

NRO. CUENTA: 1301254440001