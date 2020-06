Canosa cruzó a Berni en vivo: ''Nos llenan de miedo''

Ayer por la noche, Viviana Canosa realizó una entrevista al Ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien indicó que es necesario extender 15 días la cuarentena de una manera estricta, de esta forma el sistema de salud será capaz de contener a la cantidad de infectados. Viviana Canosa no tardó en contestar: ''Los políticos no nos empoderan, nos llenan de miedo (...) Ninguno es un idiot* para no saber que es una tragedia, que es una pandemia, que nos podemos morir. Sabemos todo'' indicó la conductora.

Y luego habló sobre los ''irresponsables'' durante la cuarentena: “Desde el presidente para abajo están todo el día aterrándonos a todos como si fuéramos irresponsables. Habrá 3,4 25 bolu… como hay en todos lados que hacen las cosas mal, el resto lo hace muy bien me parece” y cuestionó: “¿Cómo querés que esté la sociedad si no nos cuentan el plan post pandemia?, la gente está desempleada, toman sus casas cuando van a un hospital y tienen miedo, mienten que tienen fiebre o se sienten mal para no irse de sus casas. La gente tiene miedo”.

Por último, finalizando su descargo, Viviana Canosa expresó: ''Ustedes nos tratas como si fuéramos niños: hace 95 días que la mayoría está encerrado, no le parece un tiempo prudencial para conseguir los respiradores, que no falten camas en los hospitales y que nos cuiden ustedes a nosotros. O nosotros, además de pagar nuestras cuentas, no trabajar, los tenemos que ayudar ¿no le parece demasiado la ayuda de la gente?''