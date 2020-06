Busca a un motociclista que la chocó y luego se dio a la fuga

Un accidente tuvo lugar hace algunas horas en 60 entre 20 y 21 que involucró a un auto marca Volkswagen y a una moto cuya descripción es una incógnita ya que, según indicó la dueña a este diario, después del impacto el motociclista quitó los plásticos rotos del rodado y se dio a la fuga.

"Se dio un tremendo golpe contra el parabrisas. Menos mal que llevaba el casco puesto" dijo la damnificada en diálogo con este diario.

Según expuso, la secuencia ocurrió cuando ella circulaba por 19 y 60. En ese punto de la ciudad, la mujer cuenta que tuvo que tocar bocina al motociclista y a un repartidor que circulaba a la par y con el que parecía que iba conversando.

Luego cuando, tomó calle 60, entre 20 y 21, se produjo el impacto. "Al parecer me estaba buscando. Quizás se enojó porque le toqué bocina. Cuando íbamos por 60 tuve que frenar de golpe porque estaba saliendo un auto de un garage y fue en ese marco que me chocó de atrás. Con la velocidad que venía no tuvo tiempo para frenar" detalló.

La damnificada precisó que de forma inmediata se bajó del auto para ver cómo se encontraba pero que tuvo que retroceder a raíz de la actitud hostil del repartidor que lo acompañaba.

"Mientras el de Glovo me decía de todo, el otro se paró, sacó los plásticos rotos y de las ruedas y cuando me metí al auto para estacionarlo y pedirle los datos ya se habían ido. Los quise seguir pero me pareció tan rara la forma en la que actuaron que preferí no hacer nada" dijo.

Señaló que tomó la decisión de "hacer público el video, para que si alguien reconoce a la moto, o a quien la maneja y se da a la fuga, y pueda facilitarme algún dato" a través de su cuenta de Facebook.