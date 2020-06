Una platense con severa enfermedad denuncia que IOMA no le autoriza un medicamento

Una vecina platense que se identificó como Martha Villavicencio denunció que el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) dejó de entregarle hace cuatro meses un medicamento clave para su tratamiento contra el lupus y la artritis psoriásica.

La mujer aseguró que en febrero, cuando actualizó un trámite que debe renovar cada tres meses, dejó de recibir las provisiones de Secukinumab (Cosentyx) 150 mg/ml. En consecuencia, afirmó, ha perdido calidad de vida por no contar la droga.

"Necesito dos provisiones por mes, pero IOMA me dio una sola, en el mes de abril, que no la puede usar porque no me sirve", precisó la afiliada. Y agregó que "el costo de este medicamento es de 70 mil pesos. Lo tengo recetado sí o sí por el médico. No tengo esa plata y abono a IOMA todos los meses desde hace muchísimo tiempo".

"Antes de esa dosis se abril, la última que recibí fue en febrero. Desde entonces no tengo el medicamento y así no puedo vivir", relató.

Villavicencio expresó que, a falta de la droga para menguar los múltiples problemas causadas por la afección, "se me inflama todo, no me puedo mover, todo lo que sea coyuntura no puedo".

"Por ejemplo, los dedos de la mano no los puedo mover ni siquiera para pelar papas. Tampoco puedo hacer fuerza. Junto líquido en las articulaciones y ando con dolores insoportables", describió

"Desde febrero vengo presentando todas las recetas en la delegación de Lisandro Olmos y cuando voy a consultar nunca tengo una respuesta positiva para mi. Mi calidad de vida a menguado mucho desde entonces", subrayó.

Por su parte, fuentes cercanas a IOMA afirmaron que una de las solicitudes presentadas por la mujer "está con estrada de compras desde el 17 de junio" y otra restante, por la cual la afiliada también ha reclamado, "aún está pendiente, aunque la obra social está abocada al caso".