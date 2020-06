Fuego cruzado y polémica entre Estudiantes y Gimnasia

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, reavivó el fuego de la polémica con sus pares de Estudiantes, por la postura que el Pincha ha tenido en AFA. Poco tiempo atrás la polémica se había dado cuando los albirrojos votaron a favor de terminar el torneo y que no haya descensos y que luego su titular, Juan Sebastián Verón, afirmara que no estaba de acuerdo con aquella disposición de la AFA.

Lo cierto es que Pellegrino fue contundente en el mediodía de ayer, cuando en la primera edición de “El Equipo Deportivo” en La Redonda, apuntó contra la Bruja Verón, al que le marcó un contrapunto en cuanto a su opinión y lo que manifiesta Estudiantes como institución en el Comité Ejecutivo de la AFA.

“A nosotros nos sorprendió lo que declaró Verón, porque Caiella votó a favor”

Gabriel Pellegrino,

titular tripero

Mientras el regreso del fútbol se sigue debatiendo en oficinas importantes del país, los clubes contraponen posturas pensando y deseando el regreso a las prácticas. Y ante esta situación, Pellegrino manifestó en La Redonda cierta sorpresa por las declaraciones de Verón, quien se mostró en contra de la anulación de los descensos y también de la finalización del campeonato. “Hay clubes que opinan muy distinto desde club con los representantes que mandan a la Liga Profesional y a AFA. Eso lo hacedifícil. Son tres o cuatro. Cinco como máximo”, comenzó el mandatario Tripero.

“Pero no puede ser que quien que va, opine, trabaje, esté de acuerdo y después, se va de ahí, y escuchamos al Presidente de su Club opinar lo contrario. Pasó en Estudiantes”, remarcó. “A nosotros nos sorprendió muchísimo cuando Verón declaró lo que declaró, que no estaba de acuerdo con los campeonatos ni con la finalización del campeonato. Pascual (Caiella, vicepresidente de Estudiantes), con quien tengo relación y confianza, votó a favor y en ningún momento hizo alguna observación, algo que se puede hacer”, el Titular Mens Sana.

“Pase de factura no hay hasta ahora. Lo que sí, más adelante, va a haber que preguntarle al que venga de ese lado. En este caso, Pascual. Es muy difícil pedir que el fútbol sea ordenado cuando pasan estas cosas. Y criticar de afuera es muy fácil. El tema es cuando vos estás en una reunión y tenés que dar la cara de lo que decís u opinás, y mantenerlo. No lo digo ni de guapo, ni de vivo, ni nada. Digo que mantengas una cosa y después vuelvas a tu Club a explicarlo. Todos tenemos que volver a nuestros clubes a dar explicaciones. Nosotros tenemos que volver a dar explicaciones a nuestra Comisión Directiva de por qué votamos y decidimos lo que decidimos. Entonces acá lo que muchas veces decimos es ´¿qué explicaste en tu Club? Porque tu Presidente declaró todo distinto´”.

LLEGÓ LA RESPUESTA DEL PINCHA

Obviamente que durante la tarde cayó como una bomba en Estudiantes, y no cayeron para nada bien las palabras de Pellegrino. Varios dirigentes lo dejaron en claro hablando con este medio, pero la palabra de Caiella era la más buscada por que fue a quien nombró el Presidente Tripero.

Y Caiella atendió a EL DÍA donde dejó sus impresiones sobre el tema. El vicepresidente albirrojo dijo que “más que sentar mi postura sobre los dichos de Pellegrino, hay que hacer aclaraciones. Ante todo, son muy desafortunadas las declaraciones de Pellegrino y crean discordias donde no las hay. En su momento no voté como Caiella, sino en nombre del Club. Estudiantes tomó la posición de acompañar en el Comité de AFA, como así también luego en la Asamblea lo hizo nuestro vicepresidente, Martín Gorostegui, acompañando. Estudiantes es una institución seria, y en este caso decidió realizar un voto solidario para acompañar en este momento extraordinario del fútbol argentino”.

Siguiendo con la decisión del voto por los no descensos, aclaró, “cuando charlamos entre nosotros como Club, dijimos que faltando el 33 por ciento de partidos por jugar era una locura que hubiese descensos. Lo hablamos con Sebastián (Verón) y estábamos de acuerdo, porque faltaban 33 puntos por jugar y había equipos con la posibilidad de salir de la Promoción. Por eso la posición de Estudiantes como club fue de acompañar con el voto. Fue por un concepto general, y no porque estuviese Gimnasia. Al contrario, votamos a favor de los no descensos, y era para favorecer al equipo que sea”.

“Pellegrino hizo declaraciones desafortunadas. Generan discordias donde no las hay”

Pascual Caiella,

vice pincharrata

Visiblemente sorprendido por los dichos del Titular gimnasista, el dirigente albirrojo comentó, “la verdad que me llaman mucho la atención las declaraciones del Presidente de Gimnasia, porque hemos estado juntos y jamás me dijo nada. Me parece desatinado. Son muy desafortunadas sus palabras y siembra discordia donde no la hay. Es un desatino decir la frase ´entiendo que quieran que Gimnasia se vaya al descenso...´ No es así, Estudiantes va por otro lado. Y a ningún dirigente de Estudiantes jamás se le ocurriría decir nada de Gimnasia o de cualquier otro equipo. Estudiantes es una institución prestigiosa”, remató.

Para finalizar y también con un dejo de bronca por la situación en la que se vio envuelta, expresó, “creo que esto no lo podemos dejar pasar. Jamás dijimos nada cuando ocurrieron otras cosas como cuando apareció un video donde aparecía Pellegrino y se insultaba a nuestro Presidente. En ese momento fui y lo hablé con él. No dijimos nada con otras situaciones tampoco, pero esto no se puede dejar pasar. Estudiantes se ocupa de administrar su club, nada más, y en ningún momento nuestra actitud fue la de alentar un enfrentamiento”, concluyó Caiella.