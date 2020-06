Transporte público: miedos, demoras y la chance de mayores restricciones

En la búsqueda por parte de las autoridades de minimizar los contagios de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el transporte público ha quedado en el centro de la escena y se analiza hasta su cancelación por dos semanas. En nuestra región la aparición de una docena de casos en la Línea 202 potenció miedos y generó incertidumbre en los pasajeros frecuentes, quienes ayer no sabían qué micros tomar para llegar a sus destinos tras la suspensión temporal.

Según le indicaron a este medio desde la vecina comuna, la reanudación del servicio de dicha línea dependerá de la evolución epidemiológica de cada uno de los pacientes confirmados y del resto de los choferes si llegan a presentar síntomas. Hasta el momento hay un seguimiento sanitario de todo el personal y se estima que el parate durará entre 15 y 21 días.

Para atender a la necesidad de los pasajeros frecuentes, la línea 214 empezó desde ayer a suplantar los recorridos del 202, aunque se registraron demoras y mucha incertidumbre. “Afecta a un montón de gente porque tenemos que ir a nuestras casas. No sabemos que micro tomar, ese es el problema”, le aseguró a este medio Zulma, quien se encontraba ayer al mediodía en Plaza San Martín esperando la llegada de alguna unidad que le permite regresar a su hogar en Berisso.

La pasajera agregó que “la situación da miedo”, pero que no le queda otra por su trabajo y que “hay que tomar todos los recaudos necesarios” para evitar contagiarse el coronavirus a la hora de utilizar el transporte público.

Claudia Lapasta, una enfermera pediátrica de Berisso, también dialogó ayer con este diario y contó: “Trabajo en el Hospital de Gonnet y habitualmente me desplazo con la Línea 202, pero ahora con el cierre parcial de ese servicio de transporte se complica un montón”.

Y añadió: “Somos trabajadores esenciales de la salud y tenemos que ir a trabajar por cualquier medio, tomando los recaudos correspondientes, preservando las distancia”. Además aseguró que tenía más miedo al comienzo de la pandemia.

Por último, acotó: “Estamos a una altura en la que el virus viene avanzando y por más que uno tome todos los recaudos, del alcohol en la mochila, el barbijo y todas la medidas de bioseguridad, se va de las manos igual”.

Daiana, otra usuaria frecuente de la Línea 202, sostuvo que la medida de la suspensión momentánea del servicio “me parece mal, porque ahora estoy en la ruta y me tengo que tomar dos micros”. Además detalló su periplo para llegar a su trabajo: “Me tuve que tomar primero el 520 y luego el 214”.

¿15 días sin transporte?

En este contexto, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, aseguró ayer estar a favor de endurecer las condiciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la zona del AMBA y planteó “la necesidad de frenar el transporte público por 15 días o que tenga frecuencias más cortas”.

“Esto mata mucha gente, se trasmite muy rápidamente. He planteado la necesidad de frenar el transporte público por 15 días o con frecuencias más cortas, porque muchas veces nos encontramos con vecinos sin permisos, mucha gente que va a hacer trámites que en realidad no son urgentes”, sostuvo en una entrevista radial y luego de conocerse el aumento de casos de coronavirus en el distrito.

En cuanto a la situación en la Línea de colectivos 202 donde 12 choferes se encuentran aislados por contagios de COVID-19, detalló que los conductores “se juntan, charlan y a veces no son conscientes de lo que estamos viviendo, por ello la decisión fue cerrar la línea, hisopar a todos los trabajadores y aislar a las familias”.

En la misma sintonía declaró Andrés Larroque, ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, al afirmar que “cancelar el transporte público durante 15 días es una de las opciones que se están barajando y discutiendo” debido a que, “bajando la circulación de personas, se reduce la circulación del virus”.

En ese marco, aclaró que “todo lo que se está discutiendo es para el área metropolitana, no por tiempo indeterminado sino por dos semanas para enfrentar la velocidad de contagio de mejor manera”.

Los controles que realizan la comuna y las diferentes líneas

¿Qué cuidados se toman en el transporte público local? Desde la Municipalidad de La Plata se indicó que desde que arrancó la cuarentena se puso en marcha distintas medidas en el transporte público para evitar la propagación del coronavirus. En ese marco informaron que se inspeccionan más de 300 unidades diarias.

Para ejecutar estos controles, indicaron que se montan más de una decena de puntos, aleatorios, con dos inspectores en cada uno. El procedimiento de control en el transporte público dispone que uno de los inspectores ingrese a la unidad por la puerta posterior, comunique a los pasajeros que se realizará el operativo, y procede a verificar la tenencia de los permisos de circulación y de tapabocas. El otro inspector realiza los controles sintomáticos, de temperatura y olfativos, al tiempo que se cuenta la cantidad de pasajeros que circula en cada unidad.

¿Qué pasa si no tienen permiso? Quienes no cumplen con estos requisitos para viajar quedan notificados tras firmar una planilla con sus datos, y son instados a regresar a su domicilio. Hasta el momento de los controles sintomáticos efectuados en el transporte publico no se registró ningún caso sospechoso de COVID-19.

A su vez, se realizan controles específicos como el que tuvo lugar recientemente en la Estación de Trenes de La Plata. En este caso también se verificó la tenencia del permiso de circulación y se efectuaron testeos sintomáticos.

La Línea 7 (colectivos 307, 275 y 506) cuyas terminales están ubicadas en Ensenada (127 y 32) y en Los Hornos (66 y 185) ejecuta controles de desinfección diaria en las unidades luego de cada recorrido.

Por su parte, la firma Unión Platense (colectivos 202, 214, 273, 518, 520, Norte y Este) también desinfecta las unidades luego de cada recorrido, e implementó una cabina sanitizante para los choferes y todo el personal.

Lo mismo sucede en la empresa Nueve de Julio SAT, donde incorporaron un sistema que consta de una lámpara germicida de radiación de luz ultravioleta (UV-C). Esta tecnología permite desinfectar en forma total los habitáculos en un plazo de 2 a 3 minutos, destruyendo todos los virus y gérmenes, afirman.