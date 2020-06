Pese al protocolo, Gimnasia y Estudiantes, mesurados

Si bien en estos días se viene debatiendo el posible regreso del fútbol, lo cierto es que el mismo, y pese al deseo de varios sectores implicados, no terminará de concretarse a la brevedad.

Ingresando al pico de la pandemia por coronavirus, el panorama no asoma como sencillo para las instituciones, las cuales no ven acción desde mediados de marzo, por lo que la incertidumbre se acrecienta día a día mientras el calendario sigue avanzando.

Ante este panorama, en la jornada de ayer Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer el primer protocolo que apunta a la vuelta a los entrenamientos para todas las divisionales tanto en el Masculino como en el Femenino.

El mismo, que contó con una primera explicación vía Zoom con la presencia de Claudio Tapia y Donato Villani (presidente y médico de la Asociación de Fútbol Argentino respectivamente), apunta en primera instancia a cuestiones como la higiene, los testeos y la movilidad de cada uno de los actores.

Sin embargo, y al tratarse de un primer boceto que tiene como objetivo el regreso de los entrenamientos y no de la competencia oficial, podría sufrir modificaciones, ya que las realidades varían club a club y divisional a divisional.

Ante esto, profesionales tanto de Gimnasia como de Estudiantes fueron consultados por este matutino con la idea de analizar el primer escrito presentado por AFA y el impacto en cada uno de los Clubes de la Ciudad.

Pablo del Compare, por el lado del Lobo, y Hugo Montenegro, por el lado del Pincha, se mostraron mesurados, entendiendo que al mismo aun le restan pulir varias cuestiones pensando en fechas que no han sido especificadas (algo lógico) y en cuanto a modos operativos y económicos a tener en cuenta para su realización.

Al respecto, Del Compare expresó: “No se sabe mucho. Estamos en la peor etapa de esta epidemia tanto a nivel local como general. Los clubes de La Plata estamos esperando a que salga algo más formal y después adaptarnos a las condiciones de esos protocolos y a las fechas que se propongan para un regreso a los entrenamientos. Pero no depende de nosotros”, aclaró. “En el Club ya empezamos a comprar cosas como elementos básicos de higiene (guantes, alcohol en gel, etc.), pero eso no hace al protocolo en sí. No tenemos fechas ni tampoco formas de los test”, confió. “El informe de AFA es algo superficial y vamos a tener que esperar por lo menos 15 o 20 días para poder tener una idea y después movernos todos juntos”, opinó.

Por último, sentenció: “Son decisiones que van a venir del Gobierno, del Ministerio de Salud y de la AFA. Nosotros después nos amoldaremos”.

En concordancia con su colega, Montenegro fue claro y mesurado: “Hablar de eso no tiene ningún sentido. No hay fecha ni tampoco es que haya un protocolo completamente definido. Escribir el protocolo es lo más fácil de todo. Después hay que evaluar si se puede hacer práctica y económicamente”, explicó. “Podemos decir que queremos hacer un montón de cosas, pero depende todo de lo que termine decidiendo el Ministerio de Salud y lo que termine decidiendo AFA en cuanto a gastos y todo eso”, destacó.

“Hay que esperar a que definan la fecha y ver qué protocolo definitivo mandan”, concluyó.

ESTANCIA CHICA Y EL COUNTRY, PUNTOS A FAVOR PARA AMBOS

Más allá de los problemas en cuanto al transporte, otra cuestión que impide el regreso a los entrenamientos apunta a las instalaciones precarias de varias instituciones, tanto de Primera como del Ascenso.

Sin embargo, y en contraposición a esto, Gimnasia y Estudiantes cuentan con los extensos predios de Abasto y City Bell para el desarrollo de las prácticas donde el distanciamiento no sería un problema.

De esta manera, mientras todo se analiza de forma minuciosa y cautelosa, tanto el Lobo como el Pincha ya tiene algo a favor en comparación con otros equipos de Primera, la posibilidad de Estancia y del Country.