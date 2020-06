Del mundo presencial al virtual: cómo la tecnología cobró gran protagonismo

Con la cuarentena, muchas actividades cotidianas “se mudaron” desde el ámbito físico al de las nuevas tecnologías. Pasó en varios terrenos: desde el religioso, con las misas celebradas a través de Internet, al educativo o al mundo del teletrabajo. Ese crecimiento de lo virtual alcanzó para instalar algunas tendencias: la de los gigantes de Internet, tratando de mejorar su oferta de soluciones en el contexto de la pandemia y la del aumento del ciberdelito, se contaron entre las más importantes.

Al mismo tiempo, se instala con fuerza un interrogante: ¿qué será del acelerado avance del uso de las nuevas tecnologías cuando la cuarentena al fin termine? ¿Cuántas de las nuevas tendencias llegaron para quedarse?

Para el especialista en nuevas tecnologías Raúl Martínez Fazzalari, cabe esperar que algunas cosas queden, pero tampoco al extremo de esperar una especie de “mundo nuevo” donde todo se resuelva en casa. “Los cambios más fuertes van a ser en el ámbito educativo y en el mundo del trabajo. En ambos esto va a redundar en un mayor protagonismo de las nuevas tecnologías y de la actividad a distancia”, indica el especialista, quien agrega que otro de los cambios que llegaron para quedarse es el mayor uso de las compras on line y las plataformas de delivery.

Sin embargo, reconoce que hay factores generacionales y de edad que limitan el uso tecnológico: “Las personas mayores no han incorporado mayormente la tecnología en esta cuarentena”, sostiene el especialista. Una de las tendencias que creció a mayor velocidad fue la respuesta de las empresas de Internet para satisfacer nuevas necesidades, como la de crear ámbitos de reunión virtuales propicios para tiempos sin reuniones presenciales. En un principio fue Zoom la que hizo punta y se transformó en la variante más utilizada para todo tipo de reuniones, desde cumpleaños a clases virtuales, pero pronto aparecieron nuevos recursos de Google, Facebook y hasta de WhatsApp. La cuarentena también plantea un desafío a los artistas obligados a trasladarse a la web. El pianista platense Juan Fermín Ferraris, por caso, es uno de los tantos músicos que decidió reemplazar sus presentaciones en vivo por otras en streaming: “Si tuviera que establecer una diferencia con los recitales que veníamos teniendo con presencia física de un público, creo que algo que se dificulta en estos momentos es el famoso ida y vuelta. Personalmente, me es muy difícil no sentirme en un monólogo”.