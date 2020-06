Fuerte choque entre un patrullero y un auto en barrio Norte

En plena persecución, un patrullero chocó ayer con un auto particular en la esquina de 13 y 37, incidente que le provocó heridas a tres personas. Fuentes oficiales informaron que “el personal resultó ileso”, de modo que los lesionados que fueron asistidos por el SAME circulaban en el auto particular que quedó seriamente dañado a causa del impacto. Se iniciaron actuaciones por “lesiones culposas”.