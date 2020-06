“Este es el golpe final para muchos”, dicen en los centros comerciales de la Ciudad

A sabiendas de que los anuncios de ayer traían consigo fuertes restricciones a la movilidad y a la actividad económica, los comerciantes platenses esperaban, al menos, el anuncio de medidas concretas para un sector que ya está muy cerca del fondo del pozo. No lo hubo. Así las cosas, la idea de que a partir de ahora se acelerará el cierre de locales, en la víspera tornó en convicción para la inmensa mayoría.

“La actividad comercial platense ya es irrecuperable. Calculamos que cerca de la mitad puede bajar las persianas. Sin ventas, sin ayuda y con meses de deudas acumuladas, cada día se escucha a más comerciantes decir ‘hasta acá llegué’”, comentó, en diálogo con este diario, el titular del Centro Comercial de City Bell, Martín Bizet.

Si bien todavía no hay datos certeros sobre los cierres en la Ciudad -cálculos estimados hablan de que en los últimos veinte días se habrían duplicado, hasta rozar los mil locales-, los números que llegan desde el otro extremo del AMBA meten miedo.

“El cierre definitivo de comercios alcanzó la alarmante cifra del 20 por ciento desde que comenzó la cuarentena”, dijeron en la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba), donde anticiparon que “las proyecciones nos permiten estimar que, a partir de las nuevas restricciones, esa cifra ascenderá al 23 por ciento en los próximos 15 días, lo que equivale a un total aproximado de 27.600 locales comerciales”, agregó.

SALVATAJE INTEGRAL

En la entidad encendieron una luz roja. “El panorama va a empeorar en forma sostenida y acelerada de no mediar una estrategia integral de salvataje pyme”, alertaron.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Amigos de Calle 12, Alberto Catullo, confió a EL DIA que “la única expectativa que tenemos los comerciantes sobre los anuncios es que incluyan medidas económicas muy concretas para evitar un cierre masivo de locales”. Eso fue antes de la comparecencia de casi una hora del Presidente, el Gobernador bonaerense y el Jefe de Gobierno porteño. No hablaron de medidas concretas.

Por lo demás, las cartas ya parecían echadas. Y lo estaban. “Esto (por las nuevas restricciones) va a adelantar el cierre de locales comerciales”, acotó.

“Como desde el minuto uno, estamos a favor de la vida. Somos conscientes de que los casos aumentan y del riesgo que ello implica. Pero, con más razón, tiene que haber un plan económico para preservar a quienes trabajan y producen”, puntualizó.

Y ejemplificó: “Los servicios siguen llegando como si nada, incluso con valores imposibles, como en el caso de la luz, porque hacen un cálculo estimativo. Lo mismo pasa con los impuestos provinciales y nacionales. Con los gastos fijos bancarios. Con el servicio de posnet. ¿Cómo es posible que nos lo sigan cobrando si estamos totalmente cerrados desde el 20 de marzo?”, se preguntó.

Un comerciante de calle 12, mostrando los negocios cerrados, recordó que “cada cierre implica que 3 ó 4 personas queden sin trabajo, además de la familia del propietario del local”.

“Cada vez son más los que tienen los días contados. En el rubro indumentaria, la mayoría debe las compras de la temporada otoño-invierno, que quedó íntegra dentro de los locales. Y no son pocos los que arrastran deudas de la última temporada de verano. Financiera y económicamente estamos asfixiados”, describió.

Otro comerciante, en este caso de la zona norte de la Ciudad, aseveró que “en el mejor de los escenarios, es decir, si la actividad se retoma en septiembre, volver a arrancar con el consumo por el piso, en medio de una enorme recesión, y con seis meses de deudas sobre las espaldas, es como salir a la cancha perdiendo 6 a 0. No dan muchas ganas de jugar el partido”, graficó.

“La recuperación puede llegar a durar entre un año y un año y medio como mínimo. Pero eso para los que queden en pie”, proyectó el dueño de un negocio de ropa.

POCO, PERO ALGO

Martín Bizet reconoció que la venta online y el take away (para llevar) que funcionaba en los locales gastronómicos “era un ingreso mínimo, pero al menos les alcanzaba a muchos para la compra en el supermercado. Ahora, no son pocos los que están pensando en reconvertirse”, contó.

Siempre dedicado al rubro indumentaria, y desde hace unos años a la cerveza artesanal, el comerciante comentó que “en los chats grupales que realizamos casi a diario con colegas cada vez se escucha más la expresión ‘hasta acá llegué’. Y es lógico. Pues resulta imposible aguantar, luego de 100 días sin trabajar, 21 días más y con mayores restricciones”, enfatizó.

“Ningún comerciante desconoce el tema sanitario, la pandemia, el crecimiento de casos, el riesgo que ello trae consigo. No somos insensibles porque también nos cuidamos nosotros y a nuestras familias. Pero lo que no podemos entender es que, a esta altura, el Estado siga sin brindar una ayuda sólida a quienes trabajamos, a los que producen. Todo va dirigido al que ya bajó los brazos. Y eso genera abatimiento y desesperanza entre quienes han apostado, en muchos casos durante generaciones, por el comercio”, finalizó.

1.000 Entre 800 y mil locales comerciales cerraron en la Ciudad desde el inicio de la cuarentena. En las entidades del sector aseguran que las fuertes restricciones que volverán a implementarse a partir del 1º de julio acelerarán ese proceso. locales comerciales cerraron en la Ciudad desde el inicio de la cuarentena. En las entidades del sector aseguran que las fuertes restricciones que volverán a implementarse a partir del 1º de julio acelerarán ese proceso.

27.600 Locales comerciales cerrados acumularía la CABA durante los próximos 15 días por las nuevas restricciones que se impusieron, de acuerdo a una proyección de la Federación de Comercio e Industria. Eso representa el 23 por ciento del total. cerrados acumularía la CABA durante los próximos 15 días por las nuevas restricciones que se impusieron, de acuerdo a una proyección de la Federación de Comercio e Industria. Eso representa el 23 por ciento del total.