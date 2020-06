Cómo serán los nuevos permisos especiales de circulación por 24 horas

El ministro de Transporte, Mario Meoni, afirmó que con las nuevas medidas de restricción que se implementarán en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), a partir del 1 de julio, aspiran a reducir la circulación en la región entre 200 y 300 mil personas diarias, y dijo que finalmente se decidió no bloquear las tarjetas SUBE de los trabajadores que no sean esenciales.

Además, contó que existirá un permiso especial por 24 horas para aquellas personas que no estén dentro de los esenciales.

“Aplicaremos el decreto 297 que establece 24 actividades esenciales que pueden utilizar el transporte público más dos categorías nuevas, que van a funcionar como permisos especiales y tendrán validez por 24 horas. Se podrán tramitar como máximo dos veces por semana. Son para padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o que estén realizando algún tratamiento prolongado por enfermedad y tienen que concurrir a centros asistenciales", explicó el ministro.

Y contó para quiénes serán: “Son para los padres y madres separados, para aquellos que tienen que hacer trámites de urgencia, asistencia a familiares o personas que estén realizando algún tratamiento prolongado de carácter de enfermedad que sí o sí tienen que concurrir a centros asistenciales".

Asimismo remarcó que en caso de que una persona deba movilizarse por fuerza mayor deberá tener en su poder documentación que avale por qué está circulando en la vía pública, ya sea en su vehículo o en transporte público. Por esto es que se decidió no bloquear la SUBE: "Si bien en un principio habíamos dicho de bloquear la SUBE para trabajadores no esenciales, no vamos a hacerlo. Pero si notamos que se utilizan esas tarjetas de manera frecuente, las vamos a suspender por un período de tiempo", advirtió el funcionario nacional.

En tanto que ayer, el ministro había explicado que -tras las medidas más restrictivas anunciadas- “se busca volver a los 550.000 pasajeros que transitaban el AMBA en transporte público en las primeras dos semanas de cuarentena”.

"Hoy estamos entre 900.000 y 1.000.000 de pasajeros por día en los distintos transportes públicos, y con estas medidas queremos reducir esas cifras a 600 o 700 mil por día, de modo de bajar la circulación de entre 200 o 300 mil personas"