Preocupación vecinal por la desaparición de Luly, un personaje del barrio de 8 y 39

Vecinos del barrio de 8 entre 39 y 40 están preocupados por Luly, una perrita de la cuadra que desde hace 15 días no aparece por ningún lado. Todos la conocen y la rotularon como un “personaje”.

Callejera, compañera y muy canchera para manejarse sola. Así describen a la perrita los vecinos que no salen del asombro que causó su desaparición. Luly generalmente dormía en la casa de Tuca, una vecina adulta mayor que fue internada en hogar de ancianos y por tanto Luly se mudó a lo de Dante, otro joven vecino que decidió adoptarla. Pero hace 15 días, no aparece por la casa.

Aldana, es otra vecina que supo cobijarla cuando ella no quería entrar a dormir temprano a lo de Tuca y le contó a este medio algunas aristas de la historia.

“Ella, según me contó una señora costurera del barrio, apareció con la inundación. Todo el mundo la quiere y la conoce, ella iba todo los días a su local de costura, pero después ya empezamos todos a darle de comer. Hasta que en un momento la empezó a entrar Tuca. Entraba a lo de Tuca pero a veces no quería entrar a dormir temprano, porque es bien callejera, le encantaba la calle y entraba si la señora la mostraba un plato de comida. Un personaje. Entonces cuando no quería entrar a las 9 de la noche a lo de Tuca, la entraba yo, sobre todo cuando llovía y se me metía abajo de la cama. Era cocorita para la calle pero miedosa con la tormenta. Un personaje hermoso”.

Pero un día a Tuca la tuvieron que internar y por eso a Luly había que darle un nuevo hogar.

“Acá hay una pensión, todos los chicos de la pensión la quieren, la conocen, le daban de comer pero ella entraba a lo de Tuca. En esa pensión vivía Dante, que cuando esta mujer empezó a estar un poco mal y la internaron hará más o menos un mes, la adoptó. Ella se iba a la facultad con él en el micro. Un personaje, se manejaba por todos lados. Incluso una vez estaba en la plaza de 13 y 39 dando vuelta y la vi. Llegó ahí porque había un vecino y lo acompañó hasta la plaza. El otro día lo crucé a Dante y le pregunto ¿cómo está Luly? y me contó que hace 15 días no la ve nadie. Estaba muy canchera en la calle, es rarísimo que se haya perdido así”, remarcó Aldana.

“La conocían todos, la querían todos. Le gustaba la calle, iba, venía, corría pero tomaba sol siempre en la puerta de Tuca. Es muy raro, es extraño que se haya perdido”, cerró Aldana. Si alguien encuentra a Luly, sus vecinos estarán agradecidos de que puedan acercarla hacia la zona que la cobijó desde 2003.