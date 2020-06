El Tren Roca será la próxima línea en la que se deberá reservar asiento para viajar

Mientras que desde hoy es obligatorio el sistema "Reservá tu Tren" en el ferrocarril Sarmiento para todos los trabajadores esenciales que utilicen el servicio de 6 a 10 -sentido a CABA-, se confirmó que la misma medida empezará a regir próximamente en el Roca. Así se lo confirmó a EL DIA el Director de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Ramón Arteaga, quien aseguró que "la idea es que una vez que se termine de poner a punto el Sarmiento se arranque con el Roca".

Asimismo, el funcionario sostuvo que "cada línea tiene una complicación particular" y que primero fue la Línea y ahora el Sarmiento "por el flujo en el oeste del Conurbano y la próxima será el Roca". Si bien no se hablan de fechas, este diario pudo averiguar que la implementación no será nates de los 15 próximos días.

Con el objetivo de contener la propagación del coronavirus, el Ministerio de Transporte comenzó a implementar este sistema en la Línea Mitre -Ramal Tigre- porque "permite reservar un espacio en el tren para que las personas que se trasladen puedan viajar respetando el distanciamiento social" y, de esta manera, reducir "las posibilidades de contagio" de la Covid-19, señaló la cartera.

El trámite de reserva se puede realizar hasta con cinco días de anticipación, para cinco días consecutivos y de tres maneras diferentes: a través de la APP Reservá tu tren de Trenes Argentinos (disponible en Android y IOS), desde la dirección web www.argentina.gob.ar/reservatutren o desde el Call Center de Trenes Argentinos Operaciones 0-800-222-8736 (TREN).

Por ahora, la herramienta deberá ser utilizada por todas las personas que desarrollan alguna de las 24 tareas esenciales que viajen en la línea que une las estaciones desde Moreno a Once, en sentido a la Capital Federal, entre las 6 y las 10 de la mañana, los días hábiles. Luego se sumarán los pasajeros del Roca.

Además del código QR o código numérico obtenido cuando se realice la reserva, el trabajador esencial que utilice el ferrocarril deberá presentar el permiso habilitante de circulación, el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta SUBE. La reserva se procesará a partir de elección de las estaciones de origen, de destino y el día y horario del traslado y una vez realizada la operatoria, el sistema emitirá un código QR y un número de trámite que le permitirá al usuario acceder a la estación.

Al llegar a la parada ferroviaria, y previo al paso de molinetes registrando la tarjeta SUBE, el personal esencial que viaja deberá presentar el código al empleado que estará asignado a la supervisión de las autorizaciones. Ante cualquier duda o consulta el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos