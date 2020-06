Detienen a funcionaria y a ex espías que seguían a Cristina, Larreta, Bruera, Santilli y Monzó

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo hoy a la ex secretaria de Documentación Presidencial durante el gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo, al ex jefe de Contraingeligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, y a otros veinte acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios. Se los acusa de espionaje ilegal a varias figuras políticas entre ellas Cristina Kirchner, Diego Santilli, Pablo Bruera, Horacio Rodríguez Larreta y Nicolás Massot.

También ordenó apresar a Martín Terra, otro ex agente de la AFI y ex pareja de Analía Maiorana, la actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, según informaron fuentes judiciales.

Villena detuvo además a los ex agentes de la AFI Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo, como parte de un total de 22 órdenes firmadas hoy. El listado incluye a Emiliano Matta, María Mercedes Funes Silva, María Fermani, Daiana Baldassarre, Denisse Tenorio, María Sáez, Jorge Ochoa, Andrés Rodríguez, Gustavo Ciccarelli y Juan Carlos Rodríguez, entre otros.

Entre los detenidos hay ex agentes de la AFI, ex policías de la Ciudad de Buenos Aires y empleados del Gobierno porteño y del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, según las fuentes.

También quedó detenido a disposición de Villena el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien ya está preso en otra causa que investiga espionaje ilegal al instituto Patria, a cargo de otro magistrado de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge.

Las órdenes de detención se libraron a primera hora de la mañana y durante la jornada se iniciarán las declaraciones indagatorias, informaron las fuentes. A medida que se concretaron los procedimientos los acusados fueron trasladados a la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal.

Cabe destacar que Villena investiga desde marzo una presunta red de espionaje ilegal y las sospechas son que seguían a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al ex intendente de La Plata Pablo Bruera, al jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, a la ex gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal, ex diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot (ambos del PRO), los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano y hasta al empresario Fabián De Sousa.

Lo cierto es que en base a lo declarado por el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez, ordenó varios allanamientos con el objetivo de buscar a los ex agentes de la AFI. En sus celulares descubrió los grupos de WhatsApp “Super Mario Bross” y “Argentina”, donde compartían los seguimientos, escuchas, filmaciones y fotos de los supuestos espionajes.